Ucraina attacco russo a Zaporizhzhia | un morto e 28 feriti

Zaporizhzhia, in Ucraina. Il bilancio è di un morto e 28 feriti, secondo quanto riportato da funzionari locali citati da "The Kyiv Independent". La Russia ha lanciato droni d'attacco verso la città, colpendo obiettivi almeno 10 volte e causando diversi incendi, ha dichiarato il governatore della Regione di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov. Colpiti un edificio residenziale e una scuola. 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: un morto e 28 feriti Nella notte le forze russe hanno lanciato attacchi con droni su, in. Il bilancio è di une 28, secondo quanto riportato da funzionari locali citati da "The Kyiv Independent". La Russia ha lanciato droni d'verso la città, colpendo obiettivi almeno 10 volte e causando diversi incendi, ha dichiarato il governatore della Regione di, Ivan Fedorov. Colpiti un edificio residenziale e una scuola. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Ucraina, attacco russo con droni a Zaporizhzhia. Partigiani Kiev sabotano linea ferroviaria - IN AGGIORNAMENTO – Il gruppo partigiano ucraino ‘Atesh’ avrebbe sabotato una linea ferroviaria che collega parti della Crimea con la linea del fronte nell’Oblast di Zaporizhzhia, interrompendo in questo modo l’attività delle linee di rifornimento russe. Lo ha rivendicato il gruppo via Telegram, come riporta il ‘Kiev Indipendent’. Tutti gli aggiornamenti sul conflitto in Ucraina. Attacco con droni su Zaporizhzhia Un vasto incendio è scoppiato in una struttura critica nell’Oblast’ di Zaporizhzhia, in Ucraina, a seguito di un attacco russo condotto via droni. 🔗lapresse.it

Ucraina, attacco russo nella regione di Zaporizhzhia - Una donna è rimasta uccisa e cinque persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco russo nella regione di Zaporizhzhia. Secondo il Servizio di emergenza statale, la Russia ha lanciato bombe aeree guidate in tutta la regione. Il governatore regionale Ivan Fedorov ha dichiarato che l'attacco "ha distrutto e danneggiato edifici residenziali e strutture sociali". Lo Stato maggiore ucraino ha riferito che in una giornata la Russia ha lanciato due missili e 99 attacchi aerei contro le posizioni delle unità e degli insediamenti ucraini. 🔗tgcom24.mediaset.it

Ucraina, attacco russo nella regione di Zaporizhzhia: un morto e cinque feriti - Una donna è rimasta uccisa e cinque persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco russo nella regione di Zaporizhzhia. Secondo il Servizio di emergenza statale, la Russia ha lanciato bombe aeree guidate in tutta la regione. Il governatore regionale Ivan Fedorov ha dichiarato che l'attacco “ha distrutto e danneggiato edifici residenziali e strutture sociali”. Lo Stato maggiore ucraino ha riferito che in una giornata la Russia ha lanciato due missili e 99 attacchi aerei contro le posizioni delle unità e degli insediamenti ucraini. 🔗liberoquotidiano.it

