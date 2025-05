Uccisa da colpo di fucile a Siena fu femminicidio | svolta nel caso di Ana Yuleisy dopo la perizia

svolta nelle indagini sull’omicidio di Ana Yuleisy Manyoma Casanova, 32enne cuoca colombiana, Uccisa il 10 agosto 2024 nella sua abitazione a Siena. Il gip ha ordinato l’arresto del compagno Luis Fernando Porras Baloy, 27 anni, connazionale della vittima, con l’accusa di omicidio doloso aggravato.Ana Yuleisy fu Uccisa con un colpo alla testa: il Gip ordina l’arresto del fidanzatoPer mesi Porras ha sostenuto che si fosse trattato di un colpo accidentale partito mentre maneggiava un fucile detenuto illegalmente. Ma le perizie balistiche hanno ribaltato la sua versione: il colpo fu esploso da distanza ravvicinata e in posizione compatibile con l’intento di uccidere.Il fatto è avvenuto nella casa in strada del Villino, a Siena, dove i due convivevano. Secondo il procuratore Andrea Boni, il colpo fu “dolosamente diretto a cagionare la morte”. 🔗 Notizieaudaci.it - Uccisa da colpo di fucile a Siena, fu femminicidio: svolta nel caso di Ana Yuleisy dopo la perizia nelle indagini sull’omicidio di Ana Yuleisy Manyoma Casanova, 32enne cuoca colombiana,il 10 agosto 2024 nella sua abitazione a. Il gip ha ordinato l’arresto del compagno Luis Fernando Porras Baloy, 27 anni, connazionale della vittima, con l’accusa di omicidio doloso aggravato.Ana Yuleisy fucon unalla testa: il Gip ordina l’arresto del fidanzatoPer mesi Porras ha sostenuto che si fosse trattato di unaccidentale partito mentre maneggiava undetenuto illegalmente. Ma le perizie balistiche hanno ribaltato la sua versione: ilfu esploso da distanza ravvicinata e in posizione compatibile con l’intento di uccidere.Il fatto è avvenuto nella casa in strada del Villino, a, dove i due convivevano. Secondo il procuratore Andrea Boni, ilfu “dolosamente diretto a cagionare la morte”. 🔗 Notizieaudaci.it

