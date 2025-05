Uccisa da colpo di fucile a Siena fu femminicidio e non un incidente | carcere per il marito di Yuleisy

Yuleisy Manyoma, 33enne, era stata Uccisa da un colpo di fucile non accidentale ma voluto dal marito. Ora per lui è stata emessa una misura cautelare in carcere. 🔗 Manyoma, 33enne, era statada undinon accidentale ma voluto dal. Ora per lui è stata emessa una misura cautelare in. 🔗 Fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Uccisa a Siena da un colpo di fucile: «Un femminicidio, non un errore» - Il caso di Ana Manyoma Casanova, la 32enne colombiana trovata uccisa nel suo appartamento a Siena nell’agosto 2024, è forse a un momento di svolta. La squadra mobile di Siena ha eseguito una misura cautelare in carcere per l’ex compagno della donna, Luis Fernando Porras Baloy. Il 27enne è accusato di omicidio volontario con l’aggravante di maltrattamenti in famiglia. Le indagini, infatti, hanno chiarito che il colpo di fucile per cui è morta la donna non è partito per errore, come inizialmente dichiarato dall’uomo. 🔗lettera43.it

Siena, donna uccisa ad agosto da un colpo di fucile: non fu incidente ma femminicidio - Non ci fu uno sparo accidentale, ma il colpo di fucile fu esploso per uccidere la convivente. Per questa ragione è stata disposta la custodia cautelare in carcere per Luis Fernando Porras Baloy, colombiano di 27 anni, accusato dell'omicidio volontario aggravato della convivente Ana Yuleisy Manyoma Casanova, che aveva 32 anni il giorno della morte, il 10 agosto 2024, nella loro casa a Siena. La misura, disposta dal gip senese, è stata eseguita oggi dalla polizia. 🔗tg24.sky.it

Siena, donna uccisa ad agosto da un colpo di fucile: non fu incidente, ma femminicidio - Non ci fu uno sparo accidentale, ma il colpo di fucile fu esploso per uccidere la convivente. Per questa ragione è stata disposta la custodia cautelare in carcere per Luis Fernando Porras Baloy, colombiano di 27 anni, accusato dell'omicidio volontario aggravato della convivente Ana Yuleisy Manyoma Casanova, che aveva 32 anni il giorno della morte, il 10 agosto 2024, nella loro casa a Siena. La misura, disposta dal gip senese, è stata eseguita oggi dalla polizia. 🔗tg24.sky.it

Approfondimenti da altre fonti

Siena, uccisa da un colpo di fucile nel 2024: non fu incidente ma femminicidio; Siena, donna uccisa ad agosto da un colpo di fucile: non fu incidente ma femminicidio; Siena, uccisa da colpo di fucile: non fu incidente ma femminicidio; Uccisa da un colpo di fucile: “Non fu un errore”. Arrestato il compagno: è accusato di femminicidio. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Uccisa a Siena da un colpo di fucile: «Un femminicidio, non un errore» - Il caso di Ana Manyoma Casanova, la 32enne colombiana trovata uccisa nel suo appartamento a Siena nell’agosto 2024, è forse a un momento di svolta. La squadra mobile di Siena ha eseguito una misura ca ... 🔗msn.com

Siena, donna uccisa ad agosto da un colpo di fucile: non fu incidente, ma femminicidio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Siena, donna uccisa ad agosto da un colpo di fucile: non fu incidente, ma femminicidio ... 🔗tg24.sky.it

Uccisa da un colpo di fucile: “Non fu un errore”. Arrestato il compagno: è accusato di femminicidio - Siena, ricostruiti gli ultimi attimi di vita di Yuleisi Manyoma. Il convivente avrebbe aperto il fuoco volontariamente e non per sbaglio come da lui stesso raccontato ... 🔗msn.com