Uccide il figlio a colpi di pistola al termine di una lite e si costituisce Bruno Di Cello aveva 30 anni il papà Francesco è un' ex guardia giurata

Bruno di Cello (e non Francesco, come inizialmente riportato), 30 anni, è stato ucciso dal padre Francesco Di Cello, forse al termine di una lite. 🔗 Leggo.it - Uccide il figlio a colpi di pistola al termine di una lite e si costituisce. Bruno Di Cello aveva 30 anni, il papà Francesco è un'ex guardia giurata Dramma familiare a Lamezia Terme.di(e non, come inizialmente riportato), 30, è stato ucciso dal padreDi, forse aldi una. 🔗 Leggo.it

Ha sparato al figlio e poi si è costituito. La vittima è Francesco di Cello, 30 anni. È stato ucciso dal padre, forse al termine di una lite, a colpi di pistola. L'uomo si è poi presentato alla polizia. L'omicidio è avvenuto nel quartiere Marinella, nella zona sud della città. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia ed è stato informato il magistrato di turno.

