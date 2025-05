Ubriaco fradicio e semi nudo tenta di rovinare il concerto del Primo maggio e azzanna gli agenti

In preda ai fumi dell'alcol, a torso nudo e senza scarpe ha cercato di rovinare il concerto del Primo maggio in corso al Marecchia Dream Fest ed è stato necessario l'intervento del personale della Questura di Rimini per riportarlo alla calma ma, l'esagitato, ha preso a morsi un agente.

