Ubriaco e semi nudo molesta gli spettatori al concerto del 1 Maggio e azzanna un agente | anconetano arrestato

nudo e senza scarpe ha cercato di rovinare il concerto del Primo Maggio in corso al Marecchia Dream Fest ed è stato necessario l'intervento del personale della Questura di Rimini per riportarlo alla calma ma, l'esagitato, ha preso a morsi un agente. 🔗 Anconatoday.it - Ubriaco e semi nudo, molesta gli spettatori al concerto del 1° Maggio e azzanna un agente: anconetano arrestato RIMINI – In preda ai fumi dell'alcol, a torsoe senza scarpe ha cercato di rovinare ildel Primoin corso al Marecchia Dream Fest ed è stato necessario l'intervento del personale della Questura di Rimini per riportarlo alla calma ma, l'esagitato, ha preso a morsi un. 🔗 Anconatoday.it

