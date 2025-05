Ubriaca in bici investe un pedone poi non gli presta soccorso | bloccata

Ferraratoday.it - Ubriaca in bici investe un pedone, poi non gli presta soccorso: bloccata Primo maggio con denunce. E’ quanto accaduto nella giornata di giovedì, in particolar modo, nel porzione di provincia che insiste lungo la costa. Impegnati sul campo, i carabinieri, che hanno effettuato controlli e ispezioni sia nelle località di mare che lungo le arterie stradali. In totale. 🔗 Ferraratoday.it

