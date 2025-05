Uboldo multate le sale slot che non rispettano gli orari

sale gioco e locali pubblici della provincia, tra cui Uboldo . Le verifiche, mirate al rispetto delle ordinanze comunali per il contrasto alla ludopatia, hanno portato a sanzioni per circa 160mila euro a carico di 16 esercizi, trovati in violazione dei limiti orari per . 🔗 La Guardia di Finanza di Varese ha intensificato i controlli ingioco e locali pubblici della provincia, tra cui. Le verifiche, mirate al rispetto delle ordinanze comunali per il contrasto alla ludopatia, hanno portato a sanzioni per circa 160mila euro a carico di 16 esercizi, trovati in violazione dei limitiper . 🔗 Ilnotiziario.net

Sale slot, Uboldo e Caronno riducono gli orari - Troppe sale slot mettono a rischio ludopatia tutte le fasce della popolazione: i sindaci di Caronno Pertusella, Marco Giudici, e Uboldo, Luigi Clerici, hanno dunque deciso di attivarsi in sinergia emanando la stessa ordinanza che prevede orari ridotti. Le strutture dove si gioca d’azzardo con le macchinette “mangiasoldi”, presenti in questi comuni più che in [...] 🔗ilnotiziario.net

Uboldo e Caronno fanno squadra per combattere la ludopatia. La decisione dei due sindaci: “Tagliamo gli orari delle sale slot” - Uboldo (Varese), 5 marzo 2025 – Uboldo e Caronno fanno squadra contro le ludopatie, riducendo l’operatività di slot e sale scommesse. L’iniziativa è stata presentata alla presenza del generale di brigata del Comando provinciale della Gdf di Varese Crescenzo Sciaraffa, del capitano della Compagnia di Saronno Giosuè Salamone e dalla psicologa Daniela Capitanucci, esperta di dipendenze legate al gioco d’azzardo. 🔗ilgiorno.it

Varese, oltre 500mila euro giocati in una settimana: multe a 4 sale slot - I finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno eseguito mirati e specifici accertamenti presso i locali e le sale gioco, dove sono allocate le slot machine, sanzionando quattro gestori per non aver identificato i giocatori. Nello specifico, l’attività svolta dalla Compagnia di Gallarate ha avuto inizio con lo sviluppo di un più ampio piano diramato dal Comando Provinciale di Varese e teso a verificare il rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio e del gioco da parte delle sale slot/vlt anche a tutela dei giocatori e a contrasto della ludopatia. 🔗lapresse.it

Slot fuori orario, Gdf Varese multa i titolari di 16 locali - I finanzieri del comando provinciale di Varese hanno intensificato i controlli contro il gioco d'azzardo illegale. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Riciclaggio, sale slot al setaccio. Giocate violando le fasce protette. Anche 200mila euro in un giorno - Dai controlli effettuati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Varese in locali e sale gioco con slot machines e videolottery sono emerse gravi irregolarità nelle modalità di pagamento delle ... 🔗msn.com

Slot e sigarette, maxi controllo nelle sale e nelle rivendite di Monza (e una multa) - Controlli, regole e una multa. La polizia locale di Monza ... Il controllo si è esteso anche in centro dove sei slot e sei videolottery sono state attenzionate dagli agenti: all'interno non c'era ... 🔗monzatoday.it