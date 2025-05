Uber e May Mobility | Partnership per Veicoli Autonomi ad Arlington

Uber e la startup americana May Mobility hanno annunciato una Partnership pluriennale per fornire migliaia di Veicoli Autonomi ad Arlington, in Texas, ai clienti del gigante del trasporto urbano. Questa Partnership, la cui durata non è stata indicata, dovrebbe iniziare entro la fine del 2025 e si prevede che si rafforzerà nel corso di diversi anni. Ad Arlington, dove la startup opera dal 2021, si prevede che nel 2026 seguiranno altre città americane.Inizialmente, un operatore umano sarà presente a bordo dei Veicoli per motivi di sicurezza, ma si prevede che via via i mezzi diventeranno totalmente Autonomi. La flotta sarà composta da Veicoli ibridi Sienna Autono-MaaS prodotti negli Stati Uniti dal gruppo giapponese Toyota. Ove possibile, Uber offrirà ai propri clienti la possibilità di scegliere un veicolo May Mobility al momento della richiesta di una corsa. 🔗 Quotidiano.net - Uber e May Mobility: Partnership per Veicoli Autonomi ad Arlington e la startup americana Mayhanno annunciato unapluriennale per fornire migliaia diad, in Texas, ai clienti del gigante del trasporto urbano. Questa, la cui durata non è stata indicata, dovrebbe iniziare entro la fine del 2025 e si prevede che si rafforzerà nel corso di diversi anni. Ad, dove la startup opera dal 2021, si prevede che nel 2026 seguiranno altre città americane.Inizialmente, un operatore umano sarà presente a bordo deiper motivi di sicurezza, ma si prevede che via via i mezzi diventeranno totalmente. La flotta sarà composta daibridi Sienna Autono-MaaS prodotti negli Stati Uniti dal gruppo giapponese Toyota. Ove possibile,offrirà ai propri clienti la possibilità di scegliere un veicolo Mayal momento della richiesta di una corsa. 🔗 Quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Pirelli e Unicorn Mobility insieme per potenziare servizio mobilità elettrica - (Adnkronos) – Pirelli e UM Technologies, azienda attiva nel settore della mobilità sostenibile e proprietaria del brand commerciale Unicorn Mobility, uniscono le forze per inaugurare una nuova fase di Cycl-e Around, il progetto di Corporate eBike Sharing lanciato da Pirelli nel 2021. Da tale collaborazione nascerà un servizio, offerto da Umt, ancora più ampio sia […] L'articolo Pirelli e Unicorn Mobility insieme per potenziare servizio mobilità elettrica proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Andrea Stroppa sbeffeggia Urso: «Orgoglio italiano per una missione tutta francese». E strizza l’occhio alla partnership Musk-Salvini - Dopo le accuse frontali a Fratelli d’Italia per il ddl spazio, approvato giovedì 6 marzo alla Camera, Andrea Stroppa torna alla carica contro il governo. L’uomo di Elon Musk in Italia ha usato il suo portavoce preferito – e cioè il social X – per deridere il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, rispondendo direttamente a un suo post. «Mi unisco ai complimenti del ministro per il traguardo della Francia, per aver lanciato Ariane6 dalla Guyana Francese con a bordo un satellite costruito in Francia a uso esclusivo militare francese». 🔗open.online

L’asse Macron-Modi sul nucleare rilancia la partnership India-Francia - L’India e la Francia hanno rafforzato la loro cooperazione nel settore nucleare con un accordo per lo sviluppo congiunto di piccoli reattori modulari, una tecnologia considerata essenziale per la sicurezza energetica e la transizione ecologica. L’annuncio è arrivato dopo l’incontro tra Narendra Modi ed Emmanuel Macron a Parigi del 10 febbraio scorso, segnando un ulteriore […] Continua a leggere The post L’asse Macron-Modi sul nucleare rilancia la partnership India-Francia appeared first on InsideOver. 🔗it.insideover.com

Ne parlano su altre fonti

Uber e la startup May Mobility collaborano per veicoli autonomi; Uber collabora con May Mobility per lanciare i robotaxi nelle città degli Stati Uniti; Uber e May Mobility si alleano per corse con veicoli autonomi ad Arlington; Uber si allea con May Mobility per lanciare i robotaxi nelle città degli Stati Uniti. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Uber e la startup May Mobility collaborano per veicoli autonomi - Uber e la startup americana May Mobility hanno annunciato una partnership pluriennale per fornire migliaia di veicoli autonomi ad Arlington, in Texas, ai clienti del gigante del trasporto urbano. (ANS ... 🔗ansa.it

Uber e may mobility lanciano una flotta di veicoli autonomi ad Arlington per il trasporto urbano entro il 2025 - Uber e May Mobility lanciano una flotta di veicoli autonomi ibridi a Arlington, Texas, con modelli Toyota Sienna Autono-MaaS; il progetto partirà entro il 2025 e punta all’espansione nazionale e inter ... 🔗gaeta.it

Uber ????? May Mobility ?????????? - ??(Uber)??????? May Mobility ??????????,??????????????????????????????????????????????????,???? 2025 ????,?????????????????? 2021 ?????????,?? 2026 ?????????????? ??,??????,?????????????,????????????? ... 🔗ansa.it