Uber amplia la flotta di robotaxi con la collaborazione della cinese Momenta

(Adnkronos) – Uber ha annunciato un nuovo accordo strategico con la società cinese Momenta, specializzata in tecnologie di guida autonoma. A partire dal 2026, i veicoli a guida autonoma sviluppati da Momenta saranno integrati nella piattaforma di ride-hailing di Uber, inizialmente con la presenza a bordo di conducenti di sicurezza. I veicoli saranno operativi esclusivamente.

