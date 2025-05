UBeer cresce per la seconda edizione | la rassegna si prende un giorno in più

edizione 2024, che ha visto la partecipazione di oltre 50mila persone, con l’avvicinarsi di UBeer 2025 arrivano anche novità e belle sorprese. A cominciare dal giorno in più in programma. La seconda edizione del festival della birra artigianale umbra, organizzata. 🔗 Perugiatoday.it - UBeer cresce per la seconda edizione: la rassegna si prende un giorno in più Dopo il successo dell’2024, che ha visto la partecipazione di oltre 50mila persone, con l’avvicinarsi di2025 arrivano anche novità e belle sorprese. A cominciare dalin più in programma. Ladel festival della birra artigianale umbra, organizzata. 🔗 Perugiatoday.it

UBeer 2025, sempre più grande con ben 17 birrifici e 10 food truck - L’associazione Open Mind ufficializza l’estensione da tre a quattro giorni (30 maggio – 2 giugno) del festival della birra artigianale umbra con ben 17 birrifici presenti e 10 food truck al Barton Par ... 🔗newtuscia.it