U2 night al parco urbano di Carini | i Walk on in concerto

parco cittadino di Carini, gestito dall'associazione Almoad, un evento da non perdere. I Walk On - U2 Tribute Band e il loro ormai decennale progetto che rende omaggio alla band di Dublino, saranno i protagonisti di una serata durante la quale saranno eseguiti i maggiori. 🔗 Palermotoday.it - U2 night al parco urbano di Carini: i Walk on in concerto Sabato 3 maggio alcittadino di, gestito dall'associazione Almoad, un evento da non perdere. IOn - U2 Tribute Band e il loro ormai decennale progetto che rende omaggio alla band di Dublino, saranno i protagonisti di una serata durante la quale saranno eseguiti i maggiori. 🔗 Palermotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dopo il maltempo c'è una nuova data per la 24esima Corritalia: al parco urbano un'invasione di mille studenti - Rinviata per maltempo, sabato si disputerà la 24esima edizione della Corritalia, la manifestazione podistica nazionale organizzata dall'Associazione italiana cultura sport per promuovere l’attività sportiva e valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale dei territori, specie... 🔗today.it

Spacciava droga nel Parco Urbano, 18enne fermato a Pomigliano - Tempo di lettura: < 1 minutoUn 18enne già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato sabato scorso dalla polizia municipale di Pomigliano d’Arco (Napoli), mentre spacciava droga nel centralissimo Parco pubblico ‘Giovanni Paolo II’. Il fermo è avvenuto nel corso dei controlli del territorio nell’ambito del progetto “Decoro e Sicurezza”. Gli agenti della Polizia Locale, coordinati dal colonnello Emiliano Nacar, erano impegnati nell’operazione condotta in borghese, quando hanno notato un gruppo di ragazzi al varco di via Trieste. 🔗anteprima24.it

Lotta al degrado urbano. L’Isolotto diventa parco dopo decenni di dibattiti - Da zona di degrado, regno di spacciatori e balordi di ogni genere, dalla quale la gente se ne stava lontana, a parco agricolo, naturalistico e ricreativo. È la metamorfosi dell’Isolotto di Ponte San Pietro, l’area verde situata tra il torrente Quisa e il fiume Brembo. I lavori per la trasformazione di quella che era una delle zone più degradate della Bergamasca (i carabinieri hanno effettuato negli anni passati moltissimi interventi) sono iniziati e il nuovo parco agricolo sarà pronto in estate. 🔗ilgiorno.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

U2 night al parco urbano di Carini: i Walk on in concerto il 3 maggio. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne