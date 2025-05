Tyra Grant lascia gli Usa e giocherà a Roma da italiana | chi è la prossima stella del tennis azzurro

Tyra Grant, ha 17 anni, ed è la prossima star del tennis italiano di cui forse non avete ancora sentito parlare. Perché per ora è ancora americana. Ha deciso che però vuole entrare nel "club Sinner": l'Italia è ormai una superpotenza del tennis. Lo racconta il New York Times.Grant è considerata un astro nascente del tennis americano. E' figlia di padre americano e madre italiana. È nata a Roma ed è cresciuta a Vigevano, è passata da Piatti a Bordighera e poi si è trasferita in Florida nel 2023 per allenarsi all'USTA National Campus di Orlando. Un messaggio del 30 aprile, un portavoce della US tennis Association (la USTA, appunto) ha confermato che Grant aveva informato l'organizzazione che avrebbe rappresentato l'Italia, mentre dalla Federtennis dicono che l'annuncio ufficiale arriverà a breve.

