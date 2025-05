Tyra Caterina Grant vince le pre-qualificazioni e ottiene la wild card anche in doppio per Roma

Tyra Caterina Grant, dopo aver ricevuto dagli organizzatori l’invito per il main draw in singolare, si è guadagnata sul campo la wild card anche per il tabellone principale di doppio in occasione degli Internazionali d’Italia 2025. La giovane italo-statunitense, che ha appena ufficializzato il cambio di nazionalità sportiva, giocherà dunque il suo primo evento da azzurra al Foro Italico sia in singolare che in doppio.La Romana classe 2008, in coppia con Lisa Pigato, ha vinto infatti il torneo di pre-qualificazione per il WTA 1000 capitolino aggiudicandosi l’unica wild card che veniva messa in palio questa settimana nel doppio femminile. Grant e Pigato hanno avuto la meglio oggi in finale su Anastasia AbbagnatoNicole Fossa Huergo per 2-6 6-3 10-5, imponendosi dunque al match tie-break dopo aver rimontato un set di svantaggio. 🔗 Oasport.it - Tyra Caterina Grant vince le pre-qualificazioni e ottiene la wild card anche in doppio per Roma , dopo aver ricevuto dagli organizzatori l’invito per il main draw in singolare, si è guadagnata sul campo laper il tabellone principale diin occasione degli Internazionali d’Italia 2025. La giovane italo-statunitense, che ha appena ufficializzato il cambio di nazionalità sportiva, giocherà dunque il suo primo evento da azzurra al Foro Italico sia in singolare che in.Lana classe 2008, in coppia con Lisa Pigato, ha vinto infatti il torneo di pre-qualificazione per il WTA 1000 capitolino aggiudicandosi l’unicache veniva messa in palio questa settimana nelfemminile.e Pigato hanno avuto la meglio oggi in finale su Anastasia AbbagnatoNicole Fossa Huergo per 2-6 6-3 10-5, imponendosi dunque al match tie-break dopo aver rimontato un set di svantaggio. 🔗 Oasport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tyra Caterina Grant è ufficialmente italiana! Rinforzo importante: si allenò con Piatti e conosce Sinner - Il tennis italiano ha un nuovo importante rinforzo. Qualche minuto fa è arrivata la notizia che Tyra Caterina Grant è ufficialmente una giocatrice italiana e che potrà finalmente scendere in campo con a fianco del suo nome il Tricolore. La classe 2008 è nata a Roma ed è figlia dell’ex giocatore di basket Tyrone Grant, che ha militato per molti anni nel nostro campionato, e di Cinzia Giovinco, anche lei atleta e maestra di tennis. 🔗oasport.it

Tyra Grant giocherà per l’Italia già a Roma? Il ranking WTA attuale e la wild-card da sfruttare - Il New York Times ha riportato quest’oggi la notizia secondo cui Tyra Caterina Grant, tennista in possesso del doppio passaporto statunitense ed italiano, ha avanzato la richiesta di rappresentare il Bel Paese: la 17enne nei giorni scorsi aveva ricevuto una wild card per il tabellone di singolare degli Internazionali d’Italia. La tennista, secondo quanto scritto dal quotidiano statunitense, dovrebbe giocare sotto la bandiera italiana già durante il torneo di Roma, per il quale domani disputerà anche la finale delle prequalificazioni in doppio con Lisa Pigato, avendo così la possibilità, in ... 🔗oasport.it

Una nuova stella americana per il tennis italiano? Monaco: “Contatti avviati con Tyra Grant: ci serve come l’ossigeno” - Tyra Caterina Grant ha 17 anni ed è dipinta da diversi addetti ai lavori come una grande promessa del tennis internazionale. La giocatrice ha recentemente fatto il proprio debutto in un torneo WTA 1000, perdendo al primo turno di Miami contro l’austriaca Julia Grabher con un doppio 6-4 (era stata invitata con una wild card). Il suo nome è sulla bocca di parecchi appassionati perché potrebbe giocare con il passaporto italiano: è un’eventualità di cui si parla da tempo e che sta stuzzicando la fantasia di diversi connazionali. 🔗oasport.it

Cosa riportano altre fonti

