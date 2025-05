Tuttosport – Napoli non ci affossiamo da soli Inter Scudetto e la mia storia

Scudetto, i ricordi di Conte Quindi sulla possibilità di perdere punti nel finale di stagione: "Fa male a prescindere quando perdi. La storia? Ognuno ha la sua, non credo che la storia sia un marchio indelebile e quindi sia obbligatorio che vada così, ci sono anche gli altri. Qualche Scudetto l'ho vinto e stiamo cercando di fare qualcosa di inimmaginabile, incredibile che potrebbe sicuramente portare grande entusiasmo all'ambiente, lo sappiamo, e sarebbe eccezionale, ma non abbiamo fatto niente. Io il calcio lo conosco e serve grande attenzione. Il mio monito all'ambiente è di restare uniti, qualsiasi cosa accadrà domani mancheranno 3 partite e partiamo da una base, saremo in Champions l'anno prossimo ed è importante. Oggi ci giochiamo lo Scudetto e deve essere un piacere ed un orgoglio che in soli due anni il Napoli torni a competere per l'obiettivo principe, ma non ci affossiamo da soli, sarebbe stupido e provinciale".

Tra Napoli e Juventus la differenza è il carattere. Hanno gli stessi gol fatti e subiti (Tuttosport) - Come si spiega che Napoli e Juventus abbiano quasi lo stesso numero di gol, subito ugual numero di reti in campionato, ma i bianconeri sono a -7 dagli azzurri? Questione di carattere, scrive Tuttosport. La differenza tra Napoli e Juventus sta nella personalità Il quotidiano nell’edizione odierna riporta: Napoli e Juventus, due squadre che nella narrazione del rispettivo rendimento sono ovviamente agli antipodi o quasi. 🔗ilnapolista.it

