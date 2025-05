Tuttosport – Gol Antony da annullare Al Franchi con Kean per ribaltarla

Franchi sia il nostro uomo in più. Ci crediamo e speriamo che il Franchi ci aiuti a passare il turno”. Così Raffaele Palladino ha commentato la sconfitta della sua Fiorentina sul campo del Betis nella semifinale di andata di Conference League.Su Kean e il ritorno“Kean ha cambiato la partita? Moise è un giocatore con caratteristiche uniche nella nostra rosa, è l’unica prima punta che abbiamo in squadra. 🔗 Justcalcio.com - Tuttosport – “Gol Antony da annullare. Al Franchi con Kean per ribaltarla” 2025-05-01 23:47:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS:“Sapevamo che nei primi 10 minuti loro sarebbero partiti forte in uno stadio caldo ma la squadra non si è disunita giocando con coraggio e personalità. La squadra mi è piaciuta, c’è rammarico per il secondo gol: ho parlato con De Gea e mi ha detto che non ha visto partire la palla. C’è un giocatore in fuorigioco che ostruisce la visuale, però dobbiamo prendere tante cose positive che ha fatto la squadra. Ringraziamo i nostri tifosi e ci auguriamo che ilsia il nostro uomo in più. Ci crediamo e speriamo che ilci aiuti a passare il turno”. Così Raffaele Palladino ha commentato la sconfitta della sua Fiorentina sul campo del Betis nella semifinale di andata di Conference League.Sue il ritorno“ha cambiato la partita? Moise è un giocatore con caratteristiche uniche nella nostra rosa, è l’unica prima punta che abbiamo in squadra. 🔗 Justcalcio.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tra Napoli e Juventus la differenza è il carattere. Hanno gli stessi gol fatti e subiti (Tuttosport) - Come si spiega che Napoli e Juventus abbiano quasi lo stesso numero di gol, subito ugual numero di reti in campionato, ma i bianconeri sono a -7 dagli azzurri? Questione di carattere, scrive Tuttosport. La differenza tra Napoli e Juventus sta nella personalità Il quotidiano nell’edizione odierna riporta: Napoli e Juventus, due squadre che nella narrazione del rispettivo rendimento sono ovviamente agli antipodi o quasi. 🔗ilnapolista.it

Tuttosport – “Inter grande gara, gol annullato ancora non capisco il perché”. Su Lautaro… - 2025-04-30 23:37:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: Bastoni: “Yamal è incredibile” Nel post partita parla anche Alessandro Bastoni: “Bella partita, ci siamo divertiti. Loro sono una squadra fortissima con giocatori incredibili, adesso dobbiamo riposare e poi pensare al Verona e al ritorno”. Analizza così l’ultimo periodo: “Penso sia la mia 57esima partita stagionale, l’Inter ne ha fatte altrettante e una settimana come quella passata può capitare. 🔗justcalcio.com

Tuttosport – “Lazio, due punti buttati via. Gol Toro evitabile” - 2025-03-31 23:37:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: ROMA – Queste le parole del tecnico della Lazio, Marco Baroni dopo l’1-1 contro il Torino: “La squadra voleva vincere, quando non la chiudi non devi prendere questo gol. Era un gol evitabile, ci vuole maggiore attenzione e più corsa, era una situazione leggibile. Siamo mortificati, la squadra ha fatto una buona gara, ora ripartiamo da questo”. 🔗justcalcio.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Classifica marcatori Serie A 2024/2025 aggiornata; Juventus, si guarda ai brasiliani per l’attacco: interesse per Antony. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online