Tutto quello che sappiamo su Galaxy S25 Edge All' annuncio mancano pochi giorni

Dday.it - Tutto quello che sappiamo su Galaxy S25 Edge. All'annuncio mancano pochi giorni Dovrebbe essere presentato entro la metà di maggio. Avrà uno spessore ridotto e due fotocamere posteriori. 🔗 Dday.it

3 anni di garanzia e uno sconto del 15% sul nuovo Samsung Galaxy S25: tutto il meglio, adesso a meno - Se sei tra coloro che cercano uno smartphone di fascia alta capace di offrire un mix perfetto tra prestazioni, intelligenza artificiale avanzata e qualità fotografica professionale, il Samsung Galaxy S25 è senza dubbio un candidato fortissimo. E in questo momento lo trovi su Amazon a 840,65€, con uno sconto del 15%, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, un’occasione che ti permette di accedere all’ultima generazione Galaxy con un risparmio importante. 🔗ilrestodelcarlino.it

Samsung Galaxy S25 Edge in arrivo tra aprile e giugno: ecco cosa sappiamo finora - Samsung Galaxy S25 Edge continua a essere protagonista dei rumor: i più recenti parlano del suo peso e del periodo in cui sarà disponibile. L'articolo Samsung Galaxy S25 Edge in arrivo tra aprile e giugno: ecco cosa sappiamo finora proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

Ed Sheeran, ‘Azizam’: 10 curiosità sul singolo e tutto quello che sappiamo sull’album ‘Play’ - Ed Sheeran è tornato, e stavolta ci travolge con Azizam, primo singolo del suo nuovo album ‘Play’, la cui uscita è da attendersi tra settembre e ottobre 2025. Dopo aver chiuso la saga matematica con ‘Subtract’ e aver pubblicato ‘Autumn Variations’, il cantautore britannico cambia marcia e si lancia in un progetto che si preannuncia gioioso, pieno di vita, nel segno del colore simbolo fucsia. Ma cosa rende Azizam così speciale? E cosa sappiamo di ‘Play’? Ecco 10 curiosità sul singolo e tutte le chicche sul disco che già non vediamo l’ora di ascoltare. 🔗funweek.it

Samsung Galaxy S25 Edge: cosa sappiamo finora sul top di gamma ultrasottile - Samsung Galaxy S25 Edge: cosa sappiamo finora sul top di gamma ultrasottile tra specifiche tecniche, prezzo e uscita. 🔗gizchina.it

Samsung Galaxy S25 Edge: il top di gamma ultrasottile ha una data “ufficiosa” - Samsung Galaxy S25 Edge: la data di presentazione svelata da Evleaks e c'è una buona notizia per noi italiani. 🔗gizchina.it

Brutte notizie per chi aspetta Galaxy S25 Edge: il prezzo non sarà ultra-sottile come la scocca - Gli ultimi rumor portano brutte notizie per chi sta aspettando Galaxy S25 Edge, che probabilmente avrà un prezzo davvero premium. 🔗smartworld.it