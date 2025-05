Tutto pronto per Mini Maratona e Primo Memorial Cesario Bortone

Mini Maratona e Primo Memorial "Cesario Bortone". L'iniziativa si terrà domenica 4 maggio, organizzata dall'associazione CesaRinasce A.S.D. - Runners Progetto di Atletica, con il. È stata presentata, stamane (2 maggio), presso la Sala Consiliare del Comune di Cesa l'undicesima edizione della

Mezza maratona della Concordia, tutto pronto per la 21esima edizione: come cambia il traffico - Il 23 marzo si torna a correre per la Mezza maratona della Concordia che, nell'anno di Agrigento Capitale italiana della Cultura, giunge alla 21esima edizione. La manifestazione sportiva è legata al trofeo Mario Mondello e al Grand prix regionale di mezza maratona. Come sempre sarà una... 🔗agrigentonotizie.it

Tutto pronto per il Concorso Internazionale di Flauto "Domenico Cimarosa" - Il cuore musicale di Aversa tornerà a battere all'unisono con il virtuosismo dei talenti del flauto. Dal 9 all'11 aprile prossimi, lo splendido "Salone Romano" farà da cornice alla XXVII edizione del Concorso Internazionale di Flauto "Domenico Cimarosa", un appuntamento di prestigio, che si... 🔗casertanews.it

Sanremo 2025, tutto pronto per la seconda serata. Conti: “Pedaliamo col sorriso” - Tutto pronto al Teatro Ariston per la seconda serata del 75° Festival di Sanremo. Accanto a Carlo Conti stasera ci sono Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Sul palco 15 dei 29 Big in gara prima dei quali, però, si esibiranno le nuove proposte: Alex Wyse, Maria Tomba, Settembre e la coppia Vale LP e Lil Jolie che si sfideranno in due semifinali. Attesa per i gli ospiti: Damiano David che omaggerò Lucio Dalla e Carolina Kostner. 🔗lapresse.it

Tutto pronto per la Maratona di Riso Italiano a Santhià - Tornando alla prova più lunga, ha già dato la sua adesione Matteo Lometti, il portacolori del Gs Brancaleone Asti, terzo l'anno scorso alla «Del Riso… La Maratona», disputata sempre a Santhià. 🔗tuttosport.com

Tutto pronto per la Wizz Air Milano Marathon 2025 - Wizz Air Milano Marathon 2025 Tutto pronto per la staffetta, che il 6 aprile giungerà alla sua 13esima edizione. È record di iscritti, con 4.000 team pari a 16 mila runner che affolleranno le ... 🔗msn.com

Come faccio a capire se sono pronto per una maratona? - quello che risulta attraente della maratona è anche la community che ruota attorno a essa e a tutto l’hype che si genera intorno a essa, al punto da renderlo quasi un evento più che una ... 🔗runnersworld.com