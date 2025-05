Tutto pronto per il Conclave montato il comignolo sulla Sistina Filoni | Entro il 7 maggio convergeremo su un nome

Sistina sono arrivate le stufe usate per bruciare le schede delle votazioni e sul tetto è stato già montato il comignolo da dove usciranno le fumate. Un ulteriore passo di avvicinamento al Conclave che inizierà il prossimo 7 maggio e che sceglierà il 267esimo Papa. Alle 16.30 di mercoledì il maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, dal 2021 monsignor Diego Ravelli, pronuncerà le due semplici parole "Extra omnes" ("Fuori tutti") che segneranno l'inizio ufficiale delle sessioni di votazione del Conclave.I cardinali elettori che entreranno nella Cappella Sistina sono 133 perché due (Antonio Cañizares Llovera e John Njue) hanno segnalato la loro assenza dal Conclave per "motivi di salute". Sono solo 4, invece, quelli che non sono ancora arrivati a Roma, come ha spiegato il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, in occasione di un briefing.

