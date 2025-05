Tutto nelle mani del Napoli E no nonostante l’addio a Kvaratskhelia non è una sorpresa

Napoli è tremendamente vicino al quarto Scudetto. 🔗 Lecce. Genoa. Parma. Cagliari. La prima e la terza in trasferta. La seconda e l`ultima in casa. Ilè tremendamente vicino al quarto Scudetto. 🔗 Calciomercato.com

Napoli, sogno scudetto e città in delirio: «Tutto è nelle mani degli azzurri» - Napoli, sogno scudetto e città in delirio: «Tutto è nelle mani degli azzurri»"> Un urlo lungo 230 chilometri, da Monza a Bologna, passando per ogni quartiere di Napoli. Il gol di McTominay, seguito a distanza ravvicinata da quello di Orsolini, ha acceso una città intera. Il Napoli è tornato in vetta alla classifica e i tifosi ora credono al sogno chiamato scudetto. Cinque partite e quindici punti separano la squadra di Antonio Conte dalla gloria. 🔗napolipiu.com

Calcio Napoli, Di Lorenzo: “Scudetto? Tutto è nelle nostre mani” - Il capitano del Calcio Napoli, Giovanni Di Lorenzo, carica la squadra e l’ambiente in vista delle ultime quattro gare di campionato. “Si parla di scudetto nello spogliatoio, siamo a un punto cruciale. All’inizio sembrava irraggiungibile, ora siamo lì: difficile, ma ce la giochiamo. Tutto è nelle nostre mani. Con il lavoro e con il sacrificio […] 🔗2anews.it

Open VAR sul mani di Dumfries in Napoli-Inter: l’audio spiega tutto - Open VAR sul mani di Dumfries in Napoli-Inter. Ecco l’audio del VAR svelato che spiega bene la non punibilità dell’olandese. AUDIO VAR – A Open VAR è stato mandato l’audio del VAR in merito all’intervento di Denzel Dumfries con il braccio durante Napoli-Inter. Intervento ovviamente non punibile con il calcio di rigore. Questa la spiegazione del VAR per la partita di ieri: «Un’altra immagine più nitida, per capire se il braccio sta in sagoma. 🔗inter-news.it

Calcio: Di Lorenzo, lo scudetto? tutto è nelle nostre mani - (ANSA) - NAPOLI, 30 APR - "Si parla di scudetto nello spogliatoio, siamo a un punto cruciale. All'inizio sembrava irraggiungibile, ora siamo lì: difficile, ma ce la giochiamo. Tutto è nelle nostre man ... 🔗tuttosport.com

“Napoli, è tutto nelle tue mani! Inter più forte, ma i tre impegni alla lunga hanno inciso” - Blerim Dzemaili, doppio ex di Napoli e Torino, ha commentato ai microfoni di Radio Goal il successo azzurro sui granata, un ... 🔗ilnapolionline.com