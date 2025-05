Tutti pazzi per la tennista pin-up | curve roventi in campo

tennista, modella e addirittura Miss: continua a collezionare successi e apprezzamenti la sexy tennista italiana dalle curve d'oro e il sorriso magnetico.Si è iniziato a parlare di lei già nel 2019. Ma adesso, a distanza di soli 6 anni dalla sua prima apparizione, sui social network è già una stella. Senza se e senza ma. La popolarità è arrivata molto presto per Susanna Giovanardi, che in quell'anno si aggiudicò il titolo di prima miss dell'anno, proprio in concomitanza con l'ottantesimo anniversario del concorso di bellezza tutto italiano.Tutti pazzi per la tennista pin-up: curve roventi in campo (Instagram) – Ilveggente.itSi distinse subito, in quel contesto, per il suo fascino innegabile, ma anche per la somiglianza con Sofia Loren. Ben presto, però, si è scoperto che, al di là di un fisico pazzesco e di un viso da copertina, quella ragazza romana, al tempo 19enne, aveva un altro asso nella manica.

