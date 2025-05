Turista straniero disperso sui monti del Lago di Como | oltre 80 soccorritori impegnati nelle ricerche

Turista disperso sui monti lariani. Bivacchi setacciati senza esito - Ha trascorso la notte fuori, senza fare rientro dopo essere partito lunedì per un’escursione nei monti attorno a Livo. Il disperso è un turista olandese di 31 anni, che sarebbe dovuto tornare dalla moglie e dal loro bimbo lunedì sera. Ma ieri mattina alle 10 la donna, non riuscendo a mettersi in contatto con lui ormai da ore, ha chiamato i carabinieri. Subito è stato attivato il protocollo per la ricerca di persone, che ha coinvolto diverse squadre e mezzi. 🔗ilgiorno.it

Giovane papà disperso sui monti sopra Livo, la boscaglia fittissima e il telefono muto: perché le ricerche sono particolarmente difficili - Il turista lunedì sera non è rientrato dall'escursione: in campo ogni mezzo per cercare di individuarlo, task force di 80 persone. A Como sono arrivati anche i genitori dall’Olanda ... 🔗msn.com