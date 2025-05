Turista olandese scomparso da quattro giorni ricerche sulle montagne dell’Alto Lario Como

Da quattro giorni un giovane Turista olandese di 31 anni, Tobias Karel Servaas, è scomparso durante un'escursione in quota sulle montagne dell'Alto Lario, nel territorio del Comune di Livo (Como). A denunciare la scomparsa la moglie preoccupata per il mancato ritorno del marito. La coppia, che si trovava in vacanza con il figlio, aveva affittato una baita a Livo, in località Dangri, per una settimana di relax. Lunedì pomeriggio il Turista ha intrapreso quella che doveva essere una breve escursione sui monti circostanti, ma non ha mai fatto ritorno. Le chiamate sono risultate vane, in parte a causa della scarsa copertura telefonica nella vallata. Le operazioni di ricerca hanno visto l'impiego di circa ottanta specialisti tra cui Vigili del fuoco, Soccorso alpino, Carabinieri, Guardia di finanza e volontari della Protezione civile.

Scomparso un turista olandese di 31 anni, ricerche serrate alla diga di Livo - Ricerche serrate a partire dalle ore 10 circa di questa, 29 aprile. È scomparso un turista olandese classe 1994 che non ha fatto rientro nell'alloggio. La moglie (con bambino al seguito) ha attivato le ricerche che sono in corso a Livo con l'aiuto di mezzi aerei (questa mattina ha operato... 🔗quicomo.it

Scomparso un turista olandese, ricerche serrate alla diga di Livo - Ricerche serrate a partire dalle ore 10 circa di questa, 29 aprile. È scomparso un turista olandese classe 1994 che non ha fatto rientro nell'alloggio. La moglie (con bambino al seguito) ha attivato le ricerche che sono in corso a Livo con l'aiuto di mezzi aerei (questa mattina ha operato... 🔗quicomo.it

Turista olandese scomparso sulle montagne comasche, era uscito per un’escursione: ricerche in corso - Nel corso della giornata di oggi, martedì 29 aprile, un turista olandese di 31 anni è scomparso mentre si trovava sulle montagne comasche. Ricerche in corso.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Turista olandese scomparso da 4 giorni. La fidanzata: “Uscito per un’escursione, non è più tornato” - L’uomo ha 28 anni e si chiama Tobias Karel Servaas, le ricerche si concentrano nella zona di Livo in provincia di Como ... 🔗milano.repubblica.it

Chi è Tobias Karel Servaas, il turista scomparso da 4 giorni dal lago di Como: l’allarme lanciato dalla compagna - Si chiama Tobias Karel Servaas, il turista olandese che è scomparso dal 29 aprile dalle montagne che sovrastano il lago di Como. Oltre 80 persone sono a lavoro per ritrovarlo, ma di lui non c'è alcuna ... 🔗fanpage.it

Turista disperso sulle montagne del lago di Como, nessuna notizia da 4 giorni: ricerche in corso - Proseguono le ricerche del turista disperso sulle montagne sopra il lago di Como: da quattro giorni nessuno ha più sue notizie ... 🔗fanpage.it