Turismo prove per le Marche | +20% di presenze rispetto al 2024

Marche è andato molto bene. Sia sul mare che nell’interno”. Lo dice a LaPresse il direttore regionale delle Marche di Confcommercio, Massimiliano Polacco, che aggiunge: “Questo è stato sia un avvio di stagione che un anticipo, perché molte persone vengono a vedere dove passeranno le vacanze estive”.Chi sceglie le Marche per le vacanze “I turisti vogliono vedere le Marche, perché sono un territorio molto accessibile, sicuro e vicino alle zone di maggior transito“. Complice le belle giornate con temperature più che favorevoli, il richiamo, iniziato dalla Pasqua, è sbocciato durante questo ultimo lungo ponte. Dall’Italia sono tanti i turisti proventi da Emilia Romagna, Veneto, Lazio e Lombardia. Numerosi anche i gruppi.Il marePer chi ha scelto il mare, come successo a Civitanova Marche (Macerata) e per la Riviera del Conero (Ancona), i turisti provengono da “Toscana, Puglia, Lombardia, Piemonte e Veneto. 🔗 Lapresse.it - Turismo, prove per le Marche: +20% di presenze rispetto al 2024 “Il Primo maggio nelleè andato molto bene. Sia sul mare che nell’interno”. Lo dice a LaPresse il direttore regionale delledi Confcommercio, Massimiliano Polacco, che aggiunge: “Questo è stato sia un avvio di stagione che un anticipo, perché molte persone vengono a vedere dove passeranno le vacanze estive”.Chi sceglie leper le vacanze “I turisti vogliono vedere le, perché sono un territorio molto accessibile, sicuro e vicino alle zone di maggior transito“. Complice le belle giornate con temperature più che favorevoli, il richiamo, iniziato dalla Pasqua, è sbocciato durante questo ultimo lungo ponte. Dall’Italia sono tanti i turistinti da Emilia Romagna, Veneto, Lazio e Lombardia. Numerosi anche i gruppi.Il marePer chi ha scelto il mare, come successo a Civitanova(Macerata) e per la Riviera del Conero (Ancona), i turistingono da “Toscana, Puglia, Lombardia, Piemonte e Veneto. 🔗 Lapresse.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

VIDEO | "Meno treni in Abruzzo rispetto alle Marche, un gap che incide sul turismo": l'analisi di Confesercenti - Meno fermate dei treni Frecciarossa in Abruzzo rispetto alla Regione Marche con un rapporto da 20 a 58 (sulla linea Lecce – Milano) e in questo quadro risulta rilevante il numero delle presenze turistiche sul territorio: il 30% in meno rispetto a quelle registrate nelle Marche. Dai dati Istat... 🔗ilpescara.it

Marche, i 20 anni dell’associazione Aldo Moro ne i Quaderni del Consiglio - In occasione del ventennale dell’Associazione culturale “Aldo Moro” di Loreto, la collana dell’Assemblea legislativa delle Marche, i Quaderni del Consiglio, pubblica un volume che ripercorre la storia della onlus nata nel 2004. La pubblicazione è stata presentata nel corso di una conferenza a Palazzo Leopardi, a margine dei lavori assembleari, dal presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, e dal curatore Italo Tanoni, fondatore dell’associazione. 🔗lapresse.it

Turismo, le Marche in promozione a Parigi e Napoli - Fine settimana di grande visibilità internazionale per la Regione Marche, protagonista attraverso ATIM – Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche, in contemporanea a due tra le più importanti fiere di settore: il Salon Mondial du Tourisme di Parigi e la Borsa Mediterranea del Turismo (BMT) di Napoli. La promozione turistica “Partecipare a questi due eventi di rilievo in contemporanea – ha dichiarato Marina Santucci, direttrice di ATIM – conferma la forte volontà della Regione Marche di promuovere il nostro territorio in modo capillare, sia sui mercati esteri che su ... 🔗lapresse.it

Cosa riportano altre fonti

Seconda prova alberghiero maturità 2025: struttura, materie e tracce; Parigi e Barcellona nel futuro dell’Atim (con sfilata alla fashion week); Caso Atim su Report, Leonardi (FdI): «Solo illazioni, turismo nelle Marche al top Ennesima figuraccia del Pd; Moto crossover 2025: scopri i migliori modelli sul mercato |. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Agriturismi delle Marche pieni per il ponte, +20% di presenze - ANCONA - «Stiamo registrando il tutto esaurito da Pasqua e continueremo così fino al 1° maggio. Facciamo fatica a ospitare tutti e dobbiamo dire tanti “no”. Rispetto ... 🔗msn.com

Marche, scommessa sul turismo. Acquaroli: «Investiamo 66 milioni per spingere il settore, soldi per riqualificare gli hotel» - «Grazie all’accordo con la Camera di Commercio Americana in Italia, a breve, nelle Marche ci sarà una loro sede, ha annunciato il presidente. Nel 2024, il turismo americano è cresciuto del 5%, ... 🔗corriereadriatico.it

Atim, turismo cresciuto a due cifre nei borghi montani Marche - (ANSA) - ANCONA, 04 APR - Una crescita a due cifre nel 2023 e nel 2024 per il turismo nei borghi montani delle Marche rispetto all'anno pre-Covid 2019. I dati su presenze arrivi, ha sottolineato ... 🔗msn.com