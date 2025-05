Turismo in Costiera è tutto esaurito | Vico fa il pieno di stranieri

Migliaia di turisti hanno deciso di trascorrere il ponte del primo maggio in penisola sorrentina ma raggiungere la Costiera si è rivelato un vero e proprio incubo.

Turismo, Pasqua col tutto esaurito. L’assessore: "I dazi? Un’occasione". Prenotazioni dall’estero già a +25% - CORTONATurismo pasquale e ponti priamverili con numeri importanti a Cortona. A confermarlo sono gli operatori del settore e la stessa amministrazione comunale. "Si aspettano dei numeri di presenze significative, quasi da tutto esaurito, provenienti dall’Italia e dai Paesi stranieri per il periodo che da Pasqua arriverà fino al ponte del 1 maggio", conferma l’assessore al turismo Francesco Attesti. Sorvegliato speciale, però, in questo momento è il turismo che più di ogni altro muove l’economia del territorio cortonese, ovvero quello americano. 🔗lanazione.it

San Gimignano e il turismo. Numeri sotto la media. Sfumato il tutto esaurito - La Pasquetta dell’Angelo di San Gimignano è cominciata con il triste rintocco del campanone della torre del duomo per annunciare alla comunità la improvvisa "salita al cielo" di Papa Francesco. Con l’annuncio al popolo della Misericordia delle torri a poco tempo dal ritorno da Roma per ricevere la benedizione dal Papa nell’anno Santo con il "Grazie Papa Francesco per la tua battaglia contro tutte le guerre, per aver dato dignità e voce a tutti i diseredati del mondo, per il tuo impegno per un mondo più uguale, giusto, umano". 🔗lanazione.it

Turismo, Pasqua da tutto esaurito a Napoli, Sorrento, Amalfi e isole - Pasqua da tutto esaurito in gran parte delle località turistiche della Campania: Napoli, la Penisola sorrentina, le isole del Golfo, la Costiera amalfitana e Salerno registrano un picco importante di prenotazioni già confermate anche per i prossimi ponti, vanno bene anche le aree interne con un dato sorprendente anche di Caserta, Irpinia e Sannio. “Si tratta di un test significativo per il nostro settore, malgrado le condizioni metereologiche variabili, sono tanti i flussi turistici soprattutto stranieri ed italiani che stanno raggiungendo le nostre destinazioni”, ha detto ha detto ... 🔗ildenaro.it

