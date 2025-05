Ilprimatonazionale.it - Tunisini molesti al concertone: la realtà rompe gli slogan femministi

Roma, 2 mag – Il “” del Primo Maggio, storicamente celebrato come la festa della sinistra, del lavoro, dei diritti e del pensiero progressista, si è trasformato in un teatro di degrado e violenza. Una ragazza di 25 anni, originaria della Campania, è stata aggredita sessualmente in pieno giorno, mentre era in fila con un’amica per accedere all’area riservata dell’evento.Violenza e degrado alTre uomini, senza fissa dimora, l’hanno afferrata e palpeggiata. Grazie alla reazione della vittima e della sua amica, e all’intervento della polizia in borghese, i tre — due 24enni e un 22enne — sono stati arrestati e giudicati per direttissima. Ma c’è di più. La vicenda non è solo l’ennesimo episodio di insicurezza e degrado legato all’immigrazione irregolare: è l’ennesima smentita vivente delle narrazioni che animano la lotta del femminismo contro il patriarcato e il maschio sempre colpevole. 🔗 Ilprimatonazionale.it