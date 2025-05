Tumori tappa a Reggio Calabria del Tour Vespucci per migliorare la prevenzione

Calabria troppo pochi cittadini aderiscono ai programmi organizzati di screening anti-cancro. Sono esami fondamentali per aumentare le possibilità di guarigione e costituiscono il cardine della prevenzione secondaria, ma nella regione solo il 6,1% dei cittadini esegue il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci per la diagnosi precoce del tumore . 🔗 (Adnkronos) – Introppo pochi cittadini aderiscono ai programmi organizzati di screening anti-cancro. Sono esami fondamentali per aumentare le possibilità di guarigione e costituiscono il cardine dellasecondaria, ma nella regione solo il 6,1% dei cittadini esegue il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci per la diagnosi precoce del tumore . 🔗 Periodicodaily.com

Tumori, tappa a Reggio Calabria del Tour Vespucci per migliorare la prevenzione - Il 5 e 6 maggio con Aiom, Fondazione Aiom, Airc e Sirm nella regione fanalino di coda per screening anti-cancro ... 🔗msn.com

Prevenzione, in Calabria pochi aderiscono agli screening - Solo il 6,1% dei calabresi esegue il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci per la diagnosi precoce del cancro del colon-retto. Soltanto il 16,4% delle donne effettua la mammografia per il ... 🔗repubblica.it

Prevenzione oncologica in Calabria: con la nave Vespucci al via due giorni di sensibilizzazione a Reggio - Il 5 e 6 maggio a Reggio Calabria, medici e volontari nel Villaggio IN Italia per promuovere screening e stili di vita sani ... 🔗strettoweb.com