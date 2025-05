Tumori altra campagna di prevenzione in provincia | test e consulenze gratuiti

Una nuova campagna di prevenzione dei Tumori è in programma nella provincia di Latina. Si tratta della campagna di prevenzione del tumore al collo dell'utero che da lunedì 5 maggio prende il via presso l'ospedale Città di Aprilia, nell'ambito dell'iniziativa "Contagiosa 2025" promossa dal gruppo.

