Tuglie | al via le iscrizioni per il corso di clownterapia

Lecceprima.it - Tuglie: al via le iscrizioni per il corso di clownterapia ??????? ????? ?? ?? ?????????? ?????Ti aspettiamo il 24 e il 25 ?????? a ??????Per tutte le info ????? ??? ???? ? ????????????????@????????.??Maggio è quel mese in cui la primavera è sbocciata nel suo splendore più puro. L' aria è mite, il cielo azzurro e la terra si è riempita di colori. 🔗 Lecceprima.it

Su questo argomento da altre fonti

Servizi socio-sanitari, aperte le iscrizioni al corso “Raa” di Tutor Fiorenzuola - Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al corso per Responsabile di Nucleo delle Attività Assistenziali (Raa) presso la scuola di formazione Tutor di Fiorenzuola; un'opportunità formativa pensata per chi desidera specializzarsi nella gestione dei servizi socio-sanitari e acquisire competenze... 🔗ilpiacenza.it

Un corso di cucito per adulti: iscrizioni - Promosso dal consiglio territoriale del Centro urbano in collaborazione con la Banca del Tempo di Ravenna, inizierà marted’ un corso di cucito per adulti nei locali dell’ufficio di via Maggiore 122, al primo piano. Lezioni fino al 15 maggio, ogni martedì pomeriggio e giovedì mattina. e. Con l’aiuto delle volontarie della Banca del Tempo, le partecipanti potranno imparare i rudimenti del cucito e realizzare un proprio progetto. 🔗ilrestodelcarlino.it

Aperte le iscrizioni per il corso gratuito per badanti: «Una vera opportunità per tutti» - Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il corso gratuito di formazione per badanti, che inizierà il 29 aprile 2025. Si tratta di un percorso formativo, pensato per andare incontro alle continue richieste delle famiglie alla ricerca di figure qualificate per l'assistenza domiciliare degli... 🔗padovaoggi.it

Se ne parla anche su altri siti

Tuglie: al via le iscrizioni per il corso di clownterapia; A Tuglie corso di lingua araba; Un corso di inglese a Tuglie; Al via Aspettando te a Tuglie. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media