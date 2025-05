Tuffi azzurri sesti nel Team Event della SuperFinal a Pechino Pellacani Pizzini e Santori Belotti quinti

Pechino (Cina), sede della SuperFinal di Coppa del Mondo di Tuffi. Italia presente nelle finali del sincro tre metri maschile e femminile, nonché nel Team Event. Nei primi due atti conclusivi, sono arrivati due quinti posti.Matteo Santoro e Stefano Belotti si sono presentati sul trampolino, concludendo in quinta posizione con 360.00: 98.40 il punteggio negli obbligatori e una sporcatura evidente nell'ultima esecuzione, ovvero il triplo e mezzo ritornato con cui i due azzurri hanno ottenuto 54.06 punti. Lo score complessivo è stato di 360.00. La vittoria è andata alla Cina con la coppia formata Zheng Jiuyuan e Hu Yukang (448.65) davanti ai britannici Anthony HardingJack Laugher (434.88) e ai tedeschi Lou Noel Guy MassenbergMoritz Wesemann (390.

