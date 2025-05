Tua figlia ha avuto un incidente servono soldi finto carabiniere ruba 5mila euro a un' anziana

anziana vittima della truffa del finto carabiniere. È accaduto ieri a Sant'Agata di Militello. Un 48enne catanese, fingendo di appartenere all'Arma, ha rubato 5mila euro a una signora, invitandola dopo una telefonata a consegnarli denaro per un presunto incidente in cui era stata. 🔗 Messinatoday.it - "Tua figlia ha avuto un incidente servono soldi", finto carabiniere ruba 5mila euro a un'anziana Ancora un'vittima della truffa del. È accaduto ieri a Sant'Agata di Militello. Un 48enne catanese, fingendo di appartenere all'Arma, hatoa una signora, invitandola dopo una telefonata a consegnarli denaro per un presuntoin cui era stata. 🔗 Messinatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

"Sua figlia ha avuto un incidente, deve pagare 16 mila euro": anziani truffati da un finto avvocato - Erano circa le ore13 quando la tranquilla routine di una coppia catanese, lui quasi centenario, è stata bruscamente interrotta da una telefonata da parte di una sedicente avvocato che lo informava che sua figlia aveva causato un grave incidente stradale e che per risarcire la vittima, una donna... 🔗cataniatoday.it

Kekko dei Modà: cosa gli è successo e che malattia ha avuto? Conosciamo sua moglie e la figlia Gioia - Kekko, frontman del gruppo musicale Modà, ha svelato alcuni dettagli della sua malattia! Ecco cosa è successo al cantante! Leggi anche: Kekko dei Modà contro Tony Effe, ovvero il bue che dice cornuto all’asino Talento e passione per la musica fanno di Kekko un artista carismatico. Leader dei Modà, il cantante ha interpetato diversi brani iconici, come Arriverà e La notte. Scopriamo tutto ciò che lo riguarda! View this post on Instagram A post shared by Moda? (@modaufficiale) Cosa gli è successo a Kekko dei Modà? Da diversi anni Kekko ha deciso di ... 🔗donnapop.it

Yoko Ono e la figlia nata dal suo secondo matrimonio con la quale non ha avuto contatti per 23 anni: «C'è sempre stato un vuoto nel mio cuore» - Un nuovo documentario svela il vero motivo dietro il trasferimento a New York nel 1971 della coppia formata da Yoko Ono e John Lennon 🔗vanityfair.it

Ne parlano su altre fonti

Tua figlia sta male, dammi i soldi. Ma è lì con l’anziana, truffa sventata; “Sua figlia ha avuto un incidente”. Anziana truffata a Gavinana, portati via gioielli per 10mila euro; Gli audio delle truffe: Chiamo dall'ufficio stradale, sua figlia ha avuto un incidente; Sua figlia ha avuto un incidente, falso carabiniere truffa e aggredisce anziana: arrestato. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Falso carabiniere suona alla porta: «Sua figlia ha avuto un incidente». Anziana consegna oro e contanti per 1.500 euro - le ha fatto credere di essere il carabiniere di cui le avevano parlato al telefono. La vittima era ormai nel panico, preoccupata per le sorti della figlia, e ha consegnato tutto quello che aveva ... 🔗ilgazzettino.it