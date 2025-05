Trump vuole il Nobel per la Pace E fa sul serio

Trump: quello che dice lo pensa sul serio, e generalmente dà seguito alle sue azioni. Nonostante i suoi modi possano sembrare da reality show, conditi da meeting di gabinetto a telecamere accese, o incontri pubblici con i vari leader mondiali proiettati sui social media come fossero film, Trump è davvero convinto della potenza dei suoi messaggi e, quindi, della propria. Un culto della personalità come non si vedeva dal ‘900. Paradossalmente, però, tutto ciò potrebbe non essere completamente un male. Già perché, per lo stesso motivo, siamo obbligati a credere che sia serio anche quando dice di meritare il Nobel per la Pace, obiettivo a cui aspira da una decina d’anni. Può sembrare paradossale, invece è perfettamente coerente rispetto al personaggio Trump. 🔗 Washington, 2 maggio 2025 – C’è un fattore che spesso viene colpevolmente trascurato quando si parla di Donald: quello che dice lo pensa sul, e generalmente dà seguito alle sue azioni. Nonostante i suoi modi possano sembrare da reality show, conditi da meeting di gabinetto a telecamere accese, o incontri pubblici con i vari leader mondiali proiettati sui social media come fossero film,è davvero convinto della potenza dei suoi messaggi e, quindi, della propria. Un culto della personalità come non si vedeva dal ‘900. Paradossalmente, però, tutto ciò potrebbe non essere completamente un male. Già perché, per lo stesso motivo, siamo obbligati a credere che siaanche quando dice di meritare ilper la, obiettivo a cui aspira da una decina d’anni. Può sembrare paradossale, invece è perfettamente coerente rispetto al personaggio. 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

