Trump torna a far discutere | I magnati di Internet ora mi baciano il c**o- VIDEO

Trump è tornato a far parlare di sé con una nuova uscita provocatoria, questa volta rivolta ai grandi nomi del mondo digitale. Durante un intervento all'Università dell'Alabama a Tuscaloosa, l'ex presidente degli Stati Uniti ha usato toni espliciti e irriverenti per commentare il suo rapporto con i leader dell'industria tech.La frase shock: "Mi odiavano, ora mi baciano il c**o""I magnati di Internet mi odiavano durante il mio primo mandato. Ora mi baciano Fil culo", ha dichiarato Trump davanti a una platea di giovani. Ha poi aggiunto: "Elon (Musk) è fantastico, ma adesso li conosco tutti. È impressionante quanto siano cambiati". Secondo il tycoon, questo cambio di atteggiamento dimostrerebbe il suo successo politico e personale.

