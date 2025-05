Trump solleva Waltz dall' incarico alla sicurezza e lo dirotta alle Nazioni Unite

Waltz e al suo vice, Alex Wong, pagare il conto, salato, dello scandalo chatgate. Il consigliere per la sicurezza nazionale è stato rimosso dal suo incarico per aver condiviso, a metà marzo, informazioni riservate e dettagliate in merito all’imminente attacco ai ribelli sciiti houti su una chat del social Signal in cui era inserito anche il direttore della rivista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, che poco dopo pubblicò tutto. 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Trump solleva Waltz dall'incarico alla sicurezza e lo dirotta alle Nazioni Unite Tocca a Mikee al suo vice, Alex Wong, pagare il conto, salato, dello scandalo chatgate. Il consigliere per lanazionale è stato rimosso dal suoper aver condiviso, a metà marzo, informazioni riservate e dettagliate in merito all’imminente attacco ai ribelli sciiti houti su una chat del social Signal in cui era inserito anche il direttore della rivista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, che poco dopo pubblicò tutto. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Trump conferma la cacciata di Waltz: «Sarà ambasciatore Onu». Rubio al suo posto?«Sanzioni a chi compra petrolio dall'Iran» - Waltz aveva condiviso piani di attacco agli Houthi in una chat non protetta in cui aveva invitato per errore un giornalista 🔗xml2.corriere.it

