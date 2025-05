Trump silura Waltz e non si ferma anche Hegseth nel mirino?

Trump miete la prima vittima, ma le 'purghe' potrebbero proseguire. Dopo l'uscita di Michael Waltz dal consiglio di Sicurezza Nazionale, diversi senatori repubblicani si interrogano sul futuro di Pete Hegseth, il segretario alla Difesa che era l'altro importante esponente dell'amministrazione Trump coinvolto nel Signalgate, con la diffusione di piani di attacco contro .

Piani di guerra sulla chat, Trump silura Waltz - Il consigliere per la Sicurezza Nazionale aveva condiviso i piani di attacco agli Houthi in una chat non protetta in cui era stato invitato, per sbaglio, anche il direttore di Atlantic 🔗ilgiornale.it

