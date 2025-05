Trump silura Waltz dopo lo scandalo Chatgate | Rubio nuovo consigliere per la sicurezza nazionale

scandalo del Chatgate, che ha interessato alcune delle personalità più vicine al presidente, compreso il suo vicepresidente e il segretario della difesa, Peter Hegseth, ha colpito profondamente l'amministrazione Usa, dimostrando come una piccola superficialità avrebbe potuto mettere in serio pericolo il Paese. L'articolo Trump silura Waltz dopo lo scandalo Chatgate: Rubio nuovo consigliere per la sicurezza nazionale proviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it

Trump conferma fiducia in Mike Waltz dopo incidente con The Atlantic - Donald Trump continua ad avere la "massima fiducia" nel consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz dopo che il direttore di The Atlantic è stato invitato per errore in una chat di Signal sui piani di attacco Usa contro gli Houthi. "Come ha affermato il presidente Trump, gli attacchi contro gli Houthi sono stati altamente efficaci e di successo. Il presidente continua ad avere la massima fiducia nel suo team per la sicurezza nazionale, incluso il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz", ha affermato Leavitt. 🔗quotidiano.net

Chatgate, Trump sposta il consigliere per la sicurezza Waltz (dopo lo scandalo Signal) all'Onu. Interim a Rubio, Witkoff in pole per sostituirlo - Il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Donald Trump, Mike Waltz, lascerà il suo incarico in seguito allo scandalo del chatgate. Lo riportano i media... 🔗ilmessaggero.it

Chatgate, Trump sposta il consigliere per la sicurezza Waltz (dopo lo scandalo Signal) all'Onu. Interim a Rubio, Witkoff in pole per sostituirlo - Il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Donald Trump, Mike Waltz, lascerà il suo incarico in seguito allo scandalo del chatgate. Lo riportano i media... 🔗ilmessaggero.it

Trump caccia Mike Waltz dopo il chatgate. Cnn: «Witkoff tra i candidati a sostituirlo» - Con la ex rivale Kamala Harris che cerca un rilancio in politica, Donald Trump silura Doug Emhoff dal board del Museo dell'Olocausto ... 🔗msn.com

VIDEO | Trump: “I magnati di internet mi odiavano, ora mi baciano il culo”. E silura Waltz - Signal-Gate: Waltz è stato rimosso da Consigliere per la Sicurezza Nazionale e spostato all'Onu. Al suo posto Rubio, ormai "Segretario di tutto" ... 🔗dire.it

Trump silura Waltz, la conferma dal tycoon: «Sarà ambasciatore all’Onu». Rubio al suo posto - L’addio in seguito allo scandalo Chatgate, mentre il Wsj anticipa nuove indagini del Pentagono sulla condivisione di piani militari dal segretario alla Difesa Pete Hegseth ... 🔗unionesarda.it