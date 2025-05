Trump silura Waltz dopo il caso della chat su Signal e lo manda all’ONU | il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso”

Caso te lo Fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dei cambiamenti nell'amministrazione statunitense dopo che Donald Trump ha licenziato Mike Waltz dall'incarico di consigliere per la sicurezza nazionale. 🔗 “Nelte loperso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dei cambiamenti nell'amministrazione statunitenseche Donaldha licenziato Mikedall'incarico di consigliere per la sicurezza nazionale. 🔗 Fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Trump silura Waltz dopo lo scandalo Chatgate: Rubio nuovo consigliere per la sicurezza nazionale - Lo scandalo del Chatgate, che ha interessato alcune delle personalità più vicine al presidente, compreso il suo vicepresidente e il segretario della difesa, Peter Hegseth, ha colpito profondamente l'amministrazione Usa, dimostrando come una piccola superficialità avrebbe potuto mettere in serio pericolo il Paese L'articolo Trump silura Waltz dopo lo scandalo Chatgate: Rubio nuovo consigliere per la sicurezza nazionale proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Donald Trump perde un pezzo: Michael Waltz licenziato dopo lo scandalo Signal. Ora riassegnato e sostituito - La conferma è arrivata direttamente dai canali social presidenziali, ma la notizia circolava già da giorni nei corridoi del potere. Il presidente Trump ha rimosso Mike Waltz dall’incarico di consigliere per la sicurezza nazionale, ma anziché tagliarlo fuori, ha deciso di affidargli un altro ruolo di rilievo: sarà il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite. Una rimozione camuffata da promozione «Fin da quando indossava l’uniforme sul campo, passando per il Congresso, fino al suo incarico alla Casa Bianca, Mike ha sempre lavorato duramente per il bene del Paese», ha ... 🔗thesocialpost.it

Trump conferma fiducia in Mike Waltz dopo incidente con The Atlantic - Donald Trump continua ad avere la "massima fiducia" nel consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz dopo che il direttore di The Atlantic è stato invitato per errore in una chat di Signal sui piani di attacco Usa contro gli Houthi. "Come ha affermato il presidente Trump, gli attacchi contro gli Houthi sono stati altamente efficaci e di successo. Il presidente continua ad avere la massima fiducia nel suo team per la sicurezza nazionale, incluso il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz", ha affermato Leavitt. 🔗quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

Trump silura Waltz dopo il caso della chat su Signal e lo manda all’ONU: il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso; Trump nomina Mike Waltz ambasciatore alle Nazioni Unite; Trump silura Waltz e Wong: il terremoto dopo il Signalgate; Scandalo delle chat su Signal: Trump silura il Consigliere Waltz. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Trump silura Waltz dopo il caso della chat su Signal e lo manda all’ONU: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” - “Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dei ... 🔗fanpage.it

Trump silura Waltz e Wong: il terremoto dopo il Signalgate - Waltz sarà ambasciatore degli Usa alle Nazioni Unite, Rubio lo sostituisce ad interim, via anche il vice Alex Wong. Decisivo il Chatgate ... 🔗policymakermag.it

Trump «silura» Mike Waltz, il consigliere dello scandalo delle chat: sarà ambasciatore all'Onu - Primo scossone all'interno dell'amministrazione Trump. Il mese scorso Waltz era finito sotto accusa per aver condiviso piani di attacco agli Houthi in una chat non protetta in cui aveva invitato per e ... 🔗msn.com