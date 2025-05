Trump si ritira dalla mediazione tra Russia e Ucraina | Ora tocca a loro

Russia e Ucraina. Dopo mesi di trattative senza risultati concreti, Washington ha deciso di interrompere le missioni diplomatiche con l'obiettivo di mediazione, lasciando le due nazioni responsabili di trovare un'intesa."Non voleremo più in giro per il mondo a mediare", ha dichiarato il segretario di Stato Marco Rubio, rendendo nota la nuova posizione dell'amministrazione Trump. "È un problema che riguarda Mosca e Kiev. Spetta a loro trovare soluzioni concrete", ha aggiunto, facendo eco alle parole del vicepresidente J.D. Vance, che ha ribadito: "È il momento che le due parti si incontrino e pongano fine al conflitto".Una rottura o solo una nuova strategia?Non è chiaro se si tratti di un vero ritiro o di una mossa strategica.

