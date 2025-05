Trump rivela | a Gaza meno di 24 ostaggi ancora vivi

Trump ha rivelato di aver appreso di recente che a Gaza ci sono meno di 24 ostaggi ancora vivi: "Su 59, 24 erano ancora in vita, e ora capisco che non è nemmeno questo il numero", ha detto durante un evento della Giornata nazionale di preghiera alla Casa Bianca. Per mesi, Israele ha affermato di ritenere che 24 dei 59 ostaggi siano vivi, tre giorni fa la moglie del primo ministro Benyamin Netanyahu, Sara, lo ha interrotto durante un evento pubblico per affermare che il numero era inferiore a quello ufficiale. Il premier ha ribattuto che ci sono "fino a 24" ostaggi vivi. 🔗 Quotidiano.net - Trump rivela: a Gaza meno di 24 ostaggi ancora vivi Il presidente degli Stati Uniti Donaldhato di aver appreso di recente che aci sonodi 24: "Su 59, 24 eranoin vita, e ora capisco che non è nemquesto il numero", ha detto durante un evento della Giornata nazionale di preghiera alla Casa Bianca. Per mesi, Israele ha affermato di ritenere che 24 dei 59siano, tre giorni fa la moglie del primo ministro Benyamin Netanyahu, Sara, lo ha interrotto durante un evento pubblico per affermare che il numero era inferiore a quello ufficiale. Il premier ha ribattuto che ci sono "fino a 24". 🔗 Quotidiano.net

