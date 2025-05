Trump riorganizza | Waltz a ONU Rubio alla sicurezza nazionale post chatgate

Trump ha individuato il responsabile del cosiddetto chatgate, scandalo che ha visto la diffusione dei piani d’attacco contro gli Houthi e che ha portato alla rimozione di Mike Waltz dal ruolo di Consigliore per la sicurezza nazionale. riorganizzazione in Casa Bianca Il presidente ha deciso di sostituire Waltz, lungo la linea del principio “promoveatur . L'articolo Trump riorganizza: Waltz a ONU, Rubio alla sicurezza nazionale post chatgate è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it - Trump riorganizza: Waltz a ONU, Rubio alla sicurezza nazionale post chatgate Donaldha individuato il responsabile del cosiddetto, scandalo che ha visto la diffusione dei piani d’attacco contro gli Houthi e che ha portatorimozione di Mikedal ruolo di Consigliore per lazione in Casa Bianca Il presidente ha deciso di sostituire, lungo la linea del principio “promoveatur . L'articoloa ONU,è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Su altri siti se ne discute

Trump spedisce il “falco” Waltz all’Onu: Steve Witkoff in pole per sostituirlo - Cambio ai vertici dell’amministrazione Trump. Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato la nomina di Mike Waltz, fino a questo momento consigliere per la sicurezza nazionale, come nuovo ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite. La notizia, riportata da Axios, segna l’uscita di Waltz dal Consiglio di Sicurezza Nazionale (Nsc), insieme al suo collega Alex Wong, vice consigliere principale per la sicurezza nazionale. 🔗it.insideover.com

Usa, la conferma di Trump: "Waltz ambasciatore all'Onu". Rubio al suo posto - I media statunitensi ne avevano parlato con insistenza nelle scorse ore e adesso è arrivata la conferma. Il presidente Usa, Donald Trump, ha annunciato la nomina di Mike Waltz come prossimo ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni unite e ha aggiunto che sarà il segretario di Stato Marco Rubio a ricoprire l'incarico di consigliere per la sicurezza nazionale finora ricoperto da Waltz. L'ufficialità è giunta dopo che i siti dei giornali Usa avevano anticipato che Waltz avrebbe presto lasciato l'incarico di consigliere per la sicurezza nazionale, a distanza di circa un mese da quando il ... 🔗iltempo.it

Trump annuncia nuovi cambi al vertice: Waltz all’ONU, Rubio alla Sicurezza nazionale - Trump riorganizza il team di sicurezza: Mike Waltz scelto per l’ONU, Marco Rubio alla guida ad interim. Intanto il Pentagono sotto pressione per l’indagine su Hegseth e la fuga di piani militari. Washington – Donald Trump, attraverso un annuncio pubblicato sulla piattaforma Truth Social, ha reso noto che nominerà Mike Waltz, attuale consigliere per la Sicurezza nazionale, nuovo ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite. 🔗puntomagazine.it

Approfondimenti da altre fonti

Trump «silura» Mike Waltz, il consigliere dello scandalo delle chat: sarà ambasciatore all'Onu; Trump annuncia nuovi cambi al vertice: Waltz all’ONU, Rubio alla Sicurezza nazionale; Donald Trump rimuove dall’incarico Mike Waltz, il consigliere per la sicurezza nazionale dello scandalo Signal; Trump silura il consigliere Waltz, al suo posto Marco Rubio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Trump licenzia consigliere per la sicurezza nazionale Waltz ma lo nomina all’ONU: Rubio al suo posto - Trump ha rimosso Mike Waltz dall’incarico di consigliere per la sicurezza nazionale ma ha cercato di fare passare il licenziamento come una promozione ... 🔗fanpage.it

TRUMP CANDIDA WALTZ COME AMBASCIATORE ALL’ONU - “Onorato di continuare il mio servizio al presidente e alla nostra grande nazione”, commenta l’ex consigliere. È la reazione di Mike Waltz dopo la decisione di Donald Trump di rimuoverlo dall’incarico ... 🔗opinione.it

Trump rimuove il Consigliere per la Sicurezza Nazionale Waltz e lo nomina ambasciatore all’Onu - Trump ha rimosso il Consigliere per la Sicurezza NAzionale Mike Waltz e lo ha nominato ambasciatore Usa all'Onu. 🔗msn.com