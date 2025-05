Trump rimuove il consigliere per la sicurezza nazionale Waltz e nomina Rubio al suo posto ad interim

“Il consigliere per la sicurezza di Trump, Michael Waltz, ha usato Gmail per comunicazioni ufficiali” - Il consigliere per la sicurezza nazionale USA, Mike Waltz, già nel mirino per il chatgate, è finito di nuovo sotto i riflettori per aver inviato tramite il proprio account gmail comunicazioni governative: l'esclusiva del Washington Post.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Il consigliere per la sicurezza di Trump, Mike Waltz, ha usato Gmail per comunicazioni governative - Alcuni membri del consiglio alla sicurezza nazionale di Donald Trump, incluso il consigliere Mike Waltz, hanno usato i loro normali account Gmail per le comunicazioni governative. Lo riporta il quotidiano Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali un funzionario che lavora con Waltz ha usato il servizio di posta elettronica di Google per conversazioni altamente tecniche con colleghi di altre agenzie. 🔗ilfattoquotidiano.it

Trump rimuove consigliere per Sicurezza nazionale Waltz, nomina Rubio - WASHINGTON (Reuters) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rimosso ieri il consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz e ha nominato l'attuale segretario di Stato Marco Rubio come so ... 🔗msn.com

Donald Trump ha rimosso il consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz - Dopo molte pressioni per via del caso del giornalista che Waltz aveva inserito per errore in una chat riservata di discussione di piani militari ... 🔗ilpost.it

Media: Trump ha licenziato il Consigliere Usa per la sicurezza Waltz - AGI - Donald Trump ha rimosso dall'incarico il Consigliere Usa per la sicurezza nazionale, Mike Waltz e altri membri del Consiglio. Lo dice Fox News. Ieri Trump aveva avuto un incontro con i membri de ... 🔗msn.com