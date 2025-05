Trump licenzia consigliere per la sicurezza nazionale Waltz ma lo nomina all’ONU | Rubio al suo posto

Trump ha rimosso Mike Waltz dall’incarico di consigliere per la sicurezza nazionale ma ha cercato di fare passare il licenziamento come una promozione e per lui ha trovato un altro ruolo, quello di ambasciatore all'ONU. A sorpresa ha nominato Rubio consigliere ad interim. 🔗 ha rimosso Mikedall’incarico diper lama ha cercato di fare passare ilmento come una promozione e per lui ha trovato un altro ruolo, quello di ambasciatore all'ONU. A sorpresa hatoad interim. 🔗 Fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chatgate, Trump licenzia il consigliere per la sicurezza Waltz e lo sposta all'Onu. Witkoff in pole per sostituirlo - Il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Donald Trump, Mike Waltz, lascerà il suo incarico in seguito allo scandalo del chatgate. Lo riportano i media... 🔗ilmessaggero.it

Chatgate, Trump licenzia il consigliere per la sicurezza Waltz e lo sposta all'Onu. Witkoff in pole per sostituirlo - Il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Donald Trump, Mike Waltz, lascerà il suo incarico in seguito allo scandalo del chatgate. Lo riportano i media... 🔗ilmattino.it

“Il consigliere per la sicurezza di Trump, Michael Waltz, ha usato Gmail per comunicazioni ufficiali” - Il consigliere per la sicurezza nazionale USA, Mike Waltz, già nel mirino per il chatgate, è finito di nuovo sotto i riflettori per aver inviato tramite il proprio account gmail comunicazioni governative: l'esclusiva del Washington Post.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Donald Trump rimuove dall’incarico Mike Waltz, il consigliere per la sicurezza nazionale dello scandalo Signal; Chatgate, Trump licenzia il consigliere per la sicurezza Waltz e lo sposta all'Onu. Interim a Rubio; Rimosso il consigliere per la sicurezza di Trump: Mike Waltz travolto dal ChatGate; Trump nomina Mike Waltz ambasciatore Usa alle Nazioni Unite. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Trump licenzia consigliere per la sicurezza nazionale Waltz ma lo nomina all’ONU: Rubio al suo posto - Trump ha rimosso Mike Waltz dall’incarico di consigliere per la sicurezza nazionale ma ha cercato di fare passare il licenziamento come una promozione ... 🔗fanpage.it

Chat-gate: Trump licenzia il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz - AGI - Il consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump, Mike Waltz, e il suo vice, Alex Wong, lasceranno i loro incarichi alla Casa Bianca. La notizia è stata battuta dai grandi network ameri ... 🔗msn.com

Chatgate, Trump licenzia il consigliere per la sicurezza Waltz e lo sposta all'Onu. Witkoff in pole per sostituirlo - Il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Donald Trump, Mike Waltz, lascerà il suo incarico in seguito allo scandalo del chatgate. Lo riportano i ... 🔗msn.com