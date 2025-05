Trump ha rimosso Mike Waltz dal ruolo di consigliere per la Sicurezza nazionale

Trump ha annunciato il trasferimento di Mike Waltz dall’incarico di consigliere per la Sicurezza nazionale a nuovo ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, nomina che dovrà comunque essere confermata dal Senato. Lo ha scritto su Truth. Al posto di Waltz, alla Sicurezza, subentra ad interim il segretario di Stato Marco Rubio. La decisione arriva dopo settimane di pressioni interne e critiche legate al cosiddetto “Signalgate”, lo scandalo innescato dall’inserimento accidentale da parte di Waltz del direttore dell’Atlantic, Jeffrey Goldberg, in una chat riservata sulla piattaforma Signal. In quella conversazione, si discuteva dei piani per un attacco missilistico contro gli Houthi in Yemen. «Non c’erano informazioni riservate, solo fake news», aveva minimizzato Trump, ma i contenuti della chat erano stati successivamente pubblicati in parte da Goldberg, e poi confermati con screenshot dalla sua redazione. 🔗 Lettera43.it - Trump ha rimosso Mike Waltz dal ruolo di consigliere per la Sicurezza nazionale Come preannunciato giovedì da Cbs News, il presidente Donaldha annunciato il trasferimento didall’incarico diper laa nuovo ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, nomina che dovrà comunque essere confermata dal Senato. Lo ha scritto su Truth. Al posto di, alla, subentra ad interim il segretario di Stato Marco Rubio. La decisione arriva dopo settimane di pressioni interne e critiche legate al cosiddetto “Signalgate”, lo scandalo innescato dall’inserimento accidentale da parte didel direttore dell’Atlantic, Jeffrey Goldberg, in una chat riservata sulla piattaforma Signal. In quella conversazione, si discuteva dei piani per un attacco missilistico contro gli Houthi in Yemen. «Non c’erano informazioni riservate, solo fake news», aveva minimizzato, ma i contenuti della chat erano stati successivamente pubblicati in parte da Goldberg, e poi confermati con screenshot dalla sua redazione. 🔗 Lettera43.it

Rimosso dal Campidoglio del Colorado il ritratto che non piace a Trump. L’ha definito: “Volutamente distorto” – Video - È stato rimosso il ritratto di Donald Trump sgradito al presidente. Il quadro era esposto al Campidoglio dello Stato del Colorado dal 2019, realizzato dall’artista Sarah Boardman durante il primo mandato del tycoon. Trump, però, nei giorni scorsi si era lamentato del fatto che fosse volutamente poco lusinghiero: sul suo account di Truth, il presidente statunitense lo aveva definito “volutamente distorto” e “il peggiore” ritratto. 🔗ilfattoquotidiano.it

Il consigliere per la sicurezza di Trump, Mike Waltz, ha usato Gmail per comunicazioni governative - Alcuni membri del consiglio alla sicurezza nazionale di Donald Trump, incluso il consigliere Mike Waltz, hanno usato i loro normali account Gmail per le comunicazioni governative. Lo riporta il quotidiano Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali un funzionario che lavora con Waltz ha usato il servizio di posta elettronica di Google per conversazioni altamente tecniche con colleghi di altre agenzie. 🔗ilfattoquotidiano.it

Trump, il suo consigliere Mike Waltz di nuovo nella bufera: “Ha usato Gmail per le comunicazioni governative” - Nuove polemiche coinvolgono Mike Waltz, consigliere di Donald Trump per la sicurezza nazionale. Dopo il recente scandalo noto come Chatgate, ora emerge un’altra accusa: l’utilizzo di un account Gmail per comunicazioni governative. Secondo quanto riportato dal Washington Post, Waltz e altri membri del Consiglio per la sicurezza nazionaleavrebbero utilizzato il servizio di posta elettronica di Google per discutere questioni delicate. 🔗thesocialpost.it

