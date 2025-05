Trump e i respingimenti | Giudici non mi fanno lavorare

Trump non ne può più dell'ostruzionismo dei Giudici americani sui respingimenti e tuona: "I tribunali vogliono impedirmi di fare il lavoro per il quale sono stato eletto". Il presidente lo ha detto, a chiare lettere come sua abitudine, in un discorso che ha tenuto all'Università dell'Alabama. Il nodo, almeno l'ultimo dei tanti sul tema .

Nuovo “golpe” dei giudici contro Trump: riammessi nell’esercito americano i soldati transgender - “Tutti gli esseri umani sono creati uguali”, è il principio di uguaglianza sancito dalla Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti e usato dal giudice federale di Washington Ana Reyes per cancellare la direttiva di Donald Trump che vieta l’esercito ai transgender. Ovvero 4.200 membri attuali delle forze armate, equivalenti allo 0,2% dell’esercito secondo i militari. Oppure 15 mila su un totale di due milioni di uomini secondo altre stime. 🔗secoloditalia.it

Battaglia legale tra Trump e giudici: deportazioni di migranti in Texas in base all'Alien Enemies Act - Nuovo capitolo nella battaglia tra l'amministrazione Trump e i giudici sui migranti. Il giudice federale di Washington James Boasberg ha detto agli avvocati di un gruppo di migranti in Texas che stanno per essere deportati in base alla legge di guerra del 1798, di non avere il potere di sospendere le espulsioni, pur essendo preoccupato per le azioni dell'amministrazione. Lo stesso Boasberg aveva ordinato il blocco di tre voli qualche settimana fa ma poi la Corte Suprema aveva dato il via libera all'uso dell'Alien Enemies Act pur ordinando che ai migranti fosse notificato il procedimento e ... 🔗quotidiano.net

Immigrazione,Trump: "Giudici mi odiano" - 0.54 Trump ha criticato duramente la decisione di un giudice che impone di valutare individualmente i casi di 530.000 migranti entrati illegalmente nel Paese, definendola una misura insostenibile perché "ci vorrebbero circa 100 anni per gestirla", scrive su Truth. Il sistema giudiziario-aggiunge- "è totalmente fuori controllo",tanto che "sembra che odino Trump così tanto, che tutto va bene!". Ha inoltre attaccato Biden per aver permesso, "l'ingresso massiccio di migranti con voli aerei. 🔗servizitelevideo.rai.it

Trump, semaforo rosso: giudice boccia deportazione venezuelani - L'amministrazione non può utilizzare l'Alien Enemies Act che implica la minaccia di invasione per il paese ... 🔗msn.com

Espulsioni migranti, Trump attacca i giudici "deboli" - Lo scontro sul tentativo di Donald Trump di esercitare poteri senza precedenti in materia di espulsione dei migranti si è intensificato nella giornata di oggi. Il presidente Usa ha nuovamente preso di ... 🔗msn.com

Battaglia legale tra Trump e giudici: deportazioni di migranti in Texas in base all'Alien Enemies Act - Il giudice Boasberg non può sospendere le espulsioni di migranti in Texas, mentre la Corte Suprema avalla l'Alien Enemies Act. 🔗quotidiano.net