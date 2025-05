Trump deciderà il tempo dedicato dagli USA al conflitto ucraino svolta nei negoziati necessaria

Trump deciderà quanto tempo gli Stati Uniti dedicheranno alla risoluzione del conflitto ucraino, quindi una svolta nei negoziati "è necessaria molto presto". Lo ha affermato a Fox News il segretario di Stato americano Marco Rubio. Le posizioni di Russia e Ucraina "si sono già avvicinate, ma sono ancora lontane l'una dall'altra - ha ricordato - ed è necessaria una svolta molto presto. Allo stesso tempo, ha proseguito Rubio, è necessario accettare il fatto che "l'Ucraina non sarà in grado di riportare la Russia alle posizioni che occupava nel 2014". La portavoce del Dipartimento di Stato americano, Tammy Bruce, ha dichiarato durante un briefing che gli Stati Uniti restano impegnati a lavorare per risolvere il conflitto, "ma non voleremo in giro per il mondo per mediare negli incontri che si stanno attualmente svolgendo tra le due parti.

Trump, terremoto continuo: "Potrei rivedere la mia decisione". Piegato anche il Canada a tempo record? - Clamorosi colpi di scena, l'uno dopo l'altro. Donald Trump incontenibile. Ora il presidente americano ha aperto alla possibilità di rivedere il raddoppio dei dazi su alluminio e acciaio canadesi - annunciato in giornata - dopo quanto detto dal premier dell'Ontario, Doug Ford, il quale ha fatto sapere di voler sospendere le tariffe del 25% sull'elettricità fornita a tre stati americani. Una mossa che potrebbe segnare una distensione nei rapporti commerciali tra i due paesi, dopo un'escalation di minacce reciproche. 🔗liberoquotidiano.it

Incontro Trump-Putin in Arabia Saudita, il Cremlino: «I preparativi richiederanno tempo» - Donald Trump su Truth ha ribadito di aver fatto «una bella chiacchierata con la Russia e l’Ucraina ieri» e che «ci sono buone possibilità di mettere fine a quella orribile e sanguinosa guerra». L’incontro annunciato con Vladimir Putin, che si dovrebbe tenere in Arabia Saudita e che potrebbe portare al vero avvio di negoziati, non è però imminente. «I preparativi per un vertice del genere richiederanno tempo. 🔗lettera43.it

Da Trump un messaggio strategico all'Europa. Ma ora l'Ue non perda tempo - C'è una precisazione che vale più di mille parole: la misura non riguarda la Cina. Tradotto in geopolitica: non si tratta di un'arma tattica in una guerra commerciale globale, ma di un messaggio strategico all'Europa. Abbiamo cioè 90 giorni per dimostrare che siamo più di un mercato da tassare e meno di un alleato da ignorare. Il segnale è chiaro: la Cina resta nel mirino. La sospensione dei dazi verso altri Paesi serve a ridisegnare la catena globale del valore, allontanandola da Pechino e riportandola verso chi, almeno sulla carta, condivide con Washington un certo set di regole e valori. 🔗iltempo.it

