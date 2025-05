Trump ci ricasca | I signori di internet mi baciano il culo – Video

Trump ci ricasca. "I signori di internet mi stanno baciando il culo", dice il presidente degli Stati Uniti in un passaggio del discorso tenuto all'università dell'Alabama. "Bisogna avere la giusta visione. Se guardate questa gente di internet. Ne conosco così tante, Elon è fantastico", dice riferendosi in particolare a Musk.

