Trump caccia Waltz via il consigliere | Sarà ambasciatore all’Onu

Trump trova il colpevole per il 'chatgate'. Lo scandalo legato alla diffusione dei piani d'attacco contro gli Houthi costa il posto a Mike Waltz. Il consigliere per la sicurezza nazionale viene silurato e, secondo l'interpretazione Trumpiana del 'promoveatur ut amoveatur', verrà riciclato come ambasciatore alle Nazione Unite. La sicurezza nazionale verrà affidata ad interim al segretario di Stato, Marco Rubio. Salvo il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, che ha pubblicato informazioni nella chat di Signal in cui Waltz ha inserito per errore un giornalista di The Atlantic. Il licenziamento di Waltz filtra nella mattinata americana, nelle ore in cui Trump comunica il provvedimento al diretto interessato, prima che il presidente alla Casa Bianca partecipi ad un evento legato alla giornata della preghiera.

