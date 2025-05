Trump annuncia nuovi cambi al vertice | Waltz all’ONU Rubio alla Sicurezza nazionale

Trump riorganizza il team di Sicurezza: Mike Waltz scelto per l’ONU, Marco Rubio alla guida ad interim. Intanto il Pentagono sotto pressione per l’indagine su Hegseth e la fuga di piani militari.Washington – Donald Trump, attraverso un annuncio pubblicato sulla piattaforma Truth Social, ha reso noto che nominerà Mike Waltz, attuale consigliere per la Sicurezza nazionale, nuovo ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite. Contestualmente, il presidente ha indicato Marco Rubio, attuale segretario di Stato, come consigliere per la Sicurezza nazionale ad interim.La scelta di Waltz rappresenta un’importante mossa strategica in un momento di crescenti tensioni internazionali, mentre la nomina di Rubio ad interim testimonia la volontà dell’amministrazione di mantenere una linea di continuità e fermezza sulla politica estera. 🔗 riorganizza il team di: Mikescelto per l’ONU, Marcoguida ad interim. Intanto il Pentagono sotto pressione per l’indagine su Hegseth e la fuga di piani militari.Washington – Donald, attraverso un annuncio pubblicato sulla piattaforma Truth Social, ha reso noto che nominerà Mike, attuale consigliere per la, nuovo ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite. Contestualmente, il presidente ha indicato Marco, attuale segretario di Stato, come consigliere per laad interim.La scelta dirappresenta un’importante mossa strategica in un momento di crescenti tensioni internazionali, mentre la nomina diad interim testimonia la volontà dell’amministrazione di mantenere una linea di continuità e fermezza sulla politica estera. 🔗 Puntomagazine.it

Se ne parla anche su altri siti

Trump: “L’Ucraina potrebbe diventare russa un giorno” e annuncia nuovi dazi su acciaio e alluminio - Sanzioni economiche e strategie diplomatiche: le nuove mosse della Casa Bianca Washington, 11 febbraio 2025 – In un’intervista rilasciata a Fox News, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha lasciato aperta la possibilità che l’Ucraina possa in futuro entrare sotto il controllo della Russia. “Potrebbero fare un accordo, e potrebbero non farlo. Potrebbero essere russi un giorno, o potrebbero non esserlo“, ha dichiarato Trump, senza specificare ulteriori dettagli sulla sua visione della situazione geopolitica in Europa orientale. 🔗puntomagazine.it

Trump annuncia nuovi dazi Usa sulle importazioni di acciaio e alluminio: cosa c’entra l’Europa - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo che introduce dazi del 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio. La misura entrerà in vigore il 12 marzo. Dure le risposte dall'Ue, Ursula von der Leyen: "I dazi non sono altro che tasse aggiuntive per le aziende e un peso per i consumatori".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Donald Trump annuncia nuovi dazi sui semiconduttori per la prossima settimana - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che annuncerà nuovi dazi sui semiconduttori "la prossima settimana", mentre continua a spingere per imporre tariffe punitive per affrontare le questioni commerciali statunitensi. "I dazi entreranno in vigore in un futuro non lontano", ha affermato, riferendosi a quelli specifici sui semiconduttori, che seguirebbero misure simili per acciaio, alluminio e automobili. 🔗quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

Trump annuncia nuovi cambi al vertice: Waltz all’ONU, Rubio alla Sicurezza nazionale; Dazi, Trump: penso che abbiamo un accordo con l’India. In arrivo “sconto” su tariffe al 25% per l’import di auto e ricambi; Usa, la pausa sui dazi fa volare Wall Street: Dj +7,87%, Nasdaq +12,16%; Le nuove mosse sui dazi della Casa Bianca: Trump annuncia tariffe più alte su farmaci e chip. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Donald Trump annuncia l’entrata in vigore dei nuovi dazi: un cambio radicale nei rapporti commerciali - Trump ha affermato che diversi paesi stanno contattando la sua amministrazione nella speranza di negoziare nuovi accordi commerciali. “I leader mondiali ci stanno chiamando per baciarmi il sedere. 🔗gaeta.it

Donald Trump annuncia dazi su semiconduttori e farmaci - Il presidente Donald Trump ha annunciato che già questa settimana verranno imposti nuovi dazi sui semiconduttori. 🔗msn.com

Dazi, Trump: penso che abbiamo un accordo con l’India. In arrivo “sconto” su tariffe al 25% per l’import di auto e ricambi - Secondo il Wall Street Journal l’ordine esecutivo in materia prevede cambiamenti nelle modalità di applicazione delle tasse sulle importazioni, per evitare che vengano applicate tariffe multiple sui v ... 🔗ilsole24ore.com