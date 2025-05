Trump agli studenti dell' Alabama | il Sogno Americano davanti a voi

della storia del nostro paese perché lo stiamo trasformando"; è il messaggio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, agli studenti dell'università dell'Alabama a Tuscaloosa durante la cerimonia di consegna dei diplomi di laurea. In questo Stato del sud, l'accoglienza è gioiosa, anche da parte di chi studente non è come Kevin Wodzak, cappellino MAGA in mano: "credo che stia facendo tutto quello che aveva promesso e mi piace".

