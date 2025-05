Trump | A Gaza meno di 24 ostaggi ancora vivi | Raid israeliani a Damasco Netanyahu | Regime siriano non tocchi la comunità drusa

Tgcom24.mediaset.it - Trump: "A Gaza meno di 24 ostaggi ancora vivi" | Raid israeliani a Damasco, Netanyahu: "Regime siriano non tocchi la comunità drusa" Prosegue l'offensiva nella Striscia: oltre 30 morti. Oman: rinviati i colloqui tra Iran e Usa in programma a Roma il 3 maggio 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Medioriente: Trump, a Gaza meno di 24 ostaggi ancora vivi - Milano, 2 mag. (LaPresse) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rivelato di aver appreso di recente che a Gaza ci sono meno di 24 ostaggi vivi. “Su 59, 24 erano vivi, e ora capisco che non è nemmeno questo il numero”, ha detto il tycoon durante un evento per la Giornata nazionale di preghiera alla Casa Bianca, stando a quanto riferisce ‘The Times of Israel’. Per mesi, Israele ha dichiarato di considerare che 24 dei 59 ostaggi siano vivi, sebbene all’inizio di questa settimana la moglie del premier Benjamin Netanyahu, Sara, lo abbia interrotto durante un evento pubblico per ... 🔗lapresse.it

Gaza, Trump: “Nella Striscia ci sono meno di 24 ostaggi ancora vivi” - Sono stati domati gli incendi boschivi divampati sulle colline intorno a Gerusalemme. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere i roghi e ora la situazione è sotto controllo, fa sapere il Servizio antincendio e soccorso di Israele. Sarebbero andati distrutti dalle fiamme circa 5mila acri di terra. Dopo i roghi le autorità avevano dichiarato “emergenza nazionale”. Intanto, sono stati rinviati i colloqui tra Iran e Usa che erano previsti a Roma per il 3 maggio: Trump ha minacciato di sanzionare chiunque compri il petrolio iraniano. 🔗lapresse.it

Netanyahu: “A Gaza 24 ostaggi vivi”. Ma la moglie lo corregge: “Sono meno”. Scoppia la bufera - Tel Aviv, 29 aprile 2025 - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu - durante un incontro con i partecipanti alla cerimonia del Giorno dell'Indipendenza - ha dichiarato che "ci sono fino a 24 ostaggi ancora vivi a Gaza". Alla sua affermazione però è seguita un'interruzione da parte della moglie Sara Netanyahu, presente all'evento, che ha commentato: "Meno". Il premier ha quindi precisato: "Ho detto fino a", come si vede in un video che circola sui social. 🔗quotidiano.net

Gaza, Ucraina e Trump: alla ricerca di riferimenti per battere l’incertezza - Esperti di politica internazionale, economisti e protagonisti delle imprese si confrontano al Festival dell’Economia di Trento sulle grandi sfide globali e sulle prospettive di cooperazione con Stati ... 🔗ilsole24ore.com